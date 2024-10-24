Госоператор тыла инициирует включение в сухпайки ВСУ кошерной, халяльной и веганской пищи

Государственный оператор тыла просит Минобороны и командование Сил логистики включить в сухпайки военных кошерную, халяльную и веганскую пищу.

Источник: гендиректор ДОТ Арсен Жумадилов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "У нас был опрос военных в приложении "Армия+". Спрашивали, как им питание, и в частности, о потребности в еде, учитывая религиозные или этические взгляды. Где-то 12% людей в армии имеют такие специальные потребности. То есть где-то 4% от общей потребности будут халяльные сухпайки, 4% - кошерные, 4% - веганские".

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Напомним: