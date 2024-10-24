Українські ГО закликають МКС відреагувати на зустріч генсека ООН з Путіним
Коаліція громадських організацій "Україна. П’ята ранку" та ГО "Центр громадянських свобод" виступили з відкритою заявою і засудженням щодо візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Росію та його намірів зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Джерело: текст заяви на сайті ГО Truth Hounds, яка є ініціатором звернення і входить до вищезгаданої коаліції
Деталі: ГО нагадали, що Путін перебуває під ордером на арешт від Міжнародного кримінального суду, тому така зустріч "підриває авторитет МКС та цінності, на яких базується ООН".
Пряма мова: "Цей крок виглядає як ігнорування міжнародного правосуддя та ставить під сумнів нейтралітет ООН у конфлікті. Ми закликаємо міжнародну спільноту реагувати на цю ситуацію та запобігати подібним порушенням у майбутньому".
Більше деталей: Громадські активісти звертаються до Асамблеї держав-учасниць Римського Статуту та відповідних органів ООН із закликом відреагувати на ситуацію, яка склалась, та вжити заходів щодо недопущення подібних інцидентів у майбутньому.
Також вони закликають Міжнародний кримінальний суд та Офіс прокурора МКС відреагувати на таку зустріч, оскільки вона підриває авторитет рішень МКС та розслідування найсерйозніших злочинів, що викликають занепокоєння всієї міжнародної спільноти, і які загрожують миру, безпеці та добробуту в усьому світі.
Крім того, громадські організації просять Офіс прокурора МКС, відповідно до статті 18 Договору про відносини між ООН та МКС, запитати від Гутерреша будь-яку інформацію, яка була отримана під час його зустрічі з підозрюваним Путіним і може бути корисною для слідства.
Довідково: До Коаліції "Україна. П’ята ранку" входять десятки ГО, а саме:
- Адвокатська дорадча група
- Асоціація розвитку суддівського самоврядування України
- Блакитний птах
- Всесвітня організація проти катувань (ОМСТ)
- Гельсінський фонд з прав людини
- Зелений лист
- Експертний центр з прав людини
- Інститут масової інформації
- Інститут миру та порозуміння
- Крим-SOS
- Кримська правозахисна група
- Кримський процес
- Лабораторія журналістики суспільного інтересу
- Медійна ініціатива за права людини
- Міжнародне партнерство за права людини
- Об‘єднання родичів політв‘язнів Кремля
- Освітній Дім прав людини Чернігів
- Платформа прав людини
- Поступовий гурт франківців
- Правозахисна асоціація "Фрірайтс"
- Правозахисний центр "Дія"
- Регіональний центр прав людини
- Схід-SOS
- Україна без тортур
- Українська Гельсінська спілка з прав людини
- Український центр охорони здоровʼя (UHC)
- Фонд підтримки фундаментальних досліджень
- Фундація DEJURE
- Харківський антикорупційний центр
- Харківський інститут соціальних досліджень
- Центр громадянської просвіти "Альменда"
- Центр прав людини ZMINA
- Центр "Соціальна дія"
- Fight for Right
- FREE ZONE
- The Reckoning Project
- Truth Hounds
- Ukrainian Legal Advisory Group
Нагадаємо: 22 жовтня генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув до Росії на саміт БРІКС. Очікується, що Путін зустрінеться з Гутеррешем в останній день саміту.
Міністерство закордонних справ України розкритикувало таке рішення і нагадало, що Гутерреш відмовився їхати на Саміт миру, який у червні Україна організувала у Швейцарії.