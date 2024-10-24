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Українські ГО закликають МКС відреагувати на зустріч генсека ООН з Путіним

Євген КізіловЧетвер, 24 жовтня 2024, 20:40
Українські ГО закликають МКС відреагувати на зустріч генсека ООН з Путіним
Фотоколаж: Truth Hounds

Коаліція громадських організацій "Україна. П’ята ранку" та ГО "Центр громадянських свобод" виступили з відкритою заявою і засудженням щодо візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Росію та його намірів зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Джерело: текст заяви на сайті ГО Truth Hounds, яка є ініціатором звернення і входить до вищезгаданої коаліції

Деталі: ГО нагадали, що Путін перебуває під ордером на арешт від Міжнародного кримінального суду, тому така зустріч "підриває авторитет МКС та цінності, на яких базується ООН".

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Пряма мова: "Цей крок виглядає як ігнорування міжнародного правосуддя та ставить під сумнів нейтралітет ООН у конфлікті. Ми закликаємо міжнародну спільноту реагувати на цю ситуацію та запобігати подібним порушенням у майбутньому".

Більше деталей: Громадські активісти звертаються до Асамблеї держав-учасниць Римського Статуту та відповідних органів ООН із закликом відреагувати на ситуацію, яка склалась, та вжити заходів щодо недопущення подібних інцидентів у майбутньому.

Також вони закликають Міжнародний кримінальний суд та Офіс прокурора МКС відреагувати на таку зустріч, оскільки вона підриває авторитет рішень МКС та розслідування найсерйозніших злочинів, що викликають занепокоєння всієї міжнародної спільноти, і які загрожують миру, безпеці та добробуту в усьому світі.

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Крім того, громадські організації просять Офіс прокурора МКС, відповідно до статті 18 Договору про відносини між ООН та МКС, запитати від Гутерреша будь-яку інформацію, яка була отримана під час його зустрічі з підозрюваним Путіним і може бути корисною для слідства.

Довідково: До Коаліції "Україна. П’ята ранку" входять десятки ГО, а саме:

  • Адвокатська дорадча група
  • Асоціація розвитку суддівського самоврядування України
  • Блакитний птах
  • Всесвітня організація проти катувань (ОМСТ)
  • Гельсінський фонд з прав людини
  • Зелений лист
  • Експертний центр з прав людини
  • Інститут масової інформації
  • Інститут миру та порозуміння
  • Крим-SOS
  • Кримська правозахисна група
  • Кримський процес
  • Лабораторія журналістики суспільного інтересу
  • Медійна ініціатива за права людини
  • Міжнародне партнерство за права людини
  • Об‘єднання родичів політв‘язнів Кремля
  • Освітній Дім прав людини Чернігів
  • Платформа прав людини
  • Поступовий гурт франківців
  • Правозахисна асоціація "Фрірайтс"
  • Правозахисний центр "Дія"
  • Регіональний центр прав людини
  • Схід-SOS
  • Україна без тортур
  • Українська Гельсінська спілка з прав людини
  • Український центр охорони здоровʼя (UHC)
  • Фонд підтримки фундаментальних досліджень
  • Фундація DEJURE
  • Харківський антикорупційний центр
  • Харківський інститут соціальних досліджень
  • Центр громадянської просвіти "Альменда"
  • Центр прав людини ZMINA
  • Центр "Соціальна дія"
  • Fight for Right
  • FREE ZONE
  • The Reckoning Project
  • Truth Hounds
  • Ukrainian Legal Advisory Group

Нагадаємо: 22 жовтня генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув до Росії на саміт БРІКС. Очікується, що Путін зустрінеться з Гутеррешем в останній день саміту.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало таке рішення і нагадало, що Гутерреш відмовився їхати на Саміт миру, який у червні Україна організувала у Швейцарії.

ООНПутінскандалМіжнародний кримінальний суд
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