Українські ГО закликають МКС відреагувати на зустріч генсека ООН з Путіним

Коаліція громадських організацій "Україна. П’ята ранку" та ГО "Центр громадянських свобод" виступили з відкритою заявою і засудженням щодо візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Росію та його намірів зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Джерело: текст заяви на сайті ГО Truth Hounds, яка є ініціатором звернення і входить до вищезгаданої коаліції

Деталі: ГО нагадали, що Путін перебуває під ордером на арешт від Міжнародного кримінального суду, тому така зустріч "підриває авторитет МКС та цінності, на яких базується ООН".

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Пряма мова: "Цей крок виглядає як ігнорування міжнародного правосуддя та ставить під сумнів нейтралітет ООН у конфлікті. Ми закликаємо міжнародну спільноту реагувати на цю ситуацію та запобігати подібним порушенням у майбутньому".

Більше деталей: Громадські активісти звертаються до Асамблеї держав-учасниць Римського Статуту та відповідних органів ООН із закликом відреагувати на ситуацію, яка склалась, та вжити заходів щодо недопущення подібних інцидентів у майбутньому.

Також вони закликають Міжнародний кримінальний суд та Офіс прокурора МКС відреагувати на таку зустріч, оскільки вона підриває авторитет рішень МКС та розслідування найсерйозніших злочинів, що викликають занепокоєння всієї міжнародної спільноти, і які загрожують миру, безпеці та добробуту в усьому світі.

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Крім того, громадські організації просять Офіс прокурора МКС, відповідно до статті 18 Договору про відносини між ООН та МКС, запитати від Гутерреша будь-яку інформацію, яка була отримана під час його зустрічі з підозрюваним Путіним і може бути корисною для слідства.

Довідково: До Коаліції "Україна. П’ята ранку" входять десятки ГО, а саме:

Адвокатська дорадча група

Асоціація розвитку суддівського самоврядування України

Блакитний птах

Всесвітня організація проти катувань (ОМСТ)

Гельсінський фонд з прав людини

Зелений лист

Експертний центр з прав людини

Інститут масової інформації

Інститут миру та порозуміння

Крим-SOS

Кримська правозахисна група

Кримський процес

Лабораторія журналістики суспільного інтересу

Медійна ініціатива за права людини

Міжнародне партнерство за права людини

Об‘єднання родичів політв‘язнів Кремля

Освітній Дім прав людини Чернігів

Платформа прав людини

Поступовий гурт франківців

Правозахисна асоціація "Фрірайтс"

Правозахисний центр "Дія"

Регіональний центр прав людини

Схід-SOS

Україна без тортур

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Український центр охорони здоровʼя (UHC)

Фонд підтримки фундаментальних досліджень

Фундація DEJURE

Харківський антикорупційний центр

Харківський інститут соціальних досліджень

Центр громадянської просвіти "Альменда"

Центр прав людини ZMINA

Центр "Соціальна дія"

Fight for Right

FREE ZONE

The Reckoning Project

Truth Hounds

Ukrainian Legal Advisory Group

Нагадаємо: 22 жовтня генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув до Росії на саміт БРІКС. Очікується, що Путін зустрінеться з Гутеррешем в останній день саміту.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало таке рішення і нагадало, що Гутерреш відмовився їхати на Саміт миру, який у червні Україна організувала у Швейцарії.