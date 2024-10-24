Украинские ОО призывают МУС отреагировать на встречу генсека ООН с Путиным

Коалиция общественных организаций "Украина. Пять утра" и ОО "Центр гражданских свобод" выступили с открытым заявлением и осуждением визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Россию и его намерений встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным.

Источник: текст заявления на сайте ОО Truth Hounds, которая является инициатором обращения и входит в вышеупомянутую коалицию

Детали: ОО напомнили, что Путин находится под ордером на арест от Международного уголовного суда, поэтому такая встреча "подрывает авторитет МУС и ценности, на которых базируется ООН".

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Прямая речь: "Этот шаг выглядит как игнорирование международного правосудия и ставит под сомнение нейтралитет ООН в конфликте. Мы призываем международное сообщество реагировать на эту ситуацию и предотвращать подобные нарушения в будущем".

Больше деталей: Общественные активисты обращаются к Ассамблее государств-участников Римского Устава и соответствующим органам ООН с призывом отреагировать на ситуацию, которая сложилась, и принять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Также они призывают Международный уголовный суд и Офис прокурора МУС отреагировать на такую встречу, поскольку она подрывает авторитет решений МУС и расследование серьезных преступлений, вызывающих беспокойство всего международного сообщества, и которые угрожают миру, безопасности и благополучию во всем мире.

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Кроме того, общественные организации просят Офис прокурора МУС, в соответствии со статьей 18 Договора об отношениях между ООН и МУС, запросить у Гутерреша любую информацию, которая была получена во время его встречи с подозреваемым Путиным и может быть полезной для следствия.

Справка: В коалицию "Украина. Пять утра" входят десятки ОО, а именно:

Адвокатская совещательная группа

Ассоциация развития судейского самоуправления Украины

Голубая птица

Всемирная организация против пыток (ОМСТ)

Хельсинкский фонд по правам человека

Зеленое письмо

Экспертный центр по правам человека

Институт массовой информации

Институт мира и взаимопонимания

Крым-SOS

Крымская правозащитная группа

Крымский процесс

Лаборатория журналистики общественного интереса

Медийная инициатива за права человека

Международное партнерство за права человека

Объединение родственников политзаключенных Кремля

Образовательный Дом прав человека Чернигов

Платформа прав человека

Поступовая группа франковцев

Правозащитная ассоциация "Фрирайтс"

Правозащитный центр "Действие"

Региональный центр прав человека

Восток-SOS

Украина без пыток

Украинский Хельсинский союз по правам человека

Украинский центр здравоохранения (UHC)

Фонд поддержки фундаментальных исследований

Фонд DEJURE

Харьковский антикоррупционный центр

Харьковский институт социальных исследований

Центр гражданского просвещения "Альменда"

Центр прав человека ZMINA

Центр "Социальное действие"

Fight for Right

СВОБОДНАЯ ЗОНА

The Reckoning Project

Truth Hounds

Украинская юридическая консультативная группа

Напомним: 22 октября генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Россию на саммит БРИКС. Ожидается, что Путин встретится с Гутеррешем в последний день саммита.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало такое решение и напомнило, что Гутерреш отказался ехать на Саммит мира, который в июне Украина организовала в Швейцарии.