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Украинские ОО призывают МУС отреагировать на встречу генсека ООН с Путиным

Евгений КизиловЧетверг, 24 октября 2024, 20:40
Украинские ОО призывают МУС отреагировать на встречу генсека ООН с Путиным
Фотоколлаж: Truth Hounds

Коалиция общественных организаций "Украина. Пять утра" и ОО "Центр гражданских свобод" выступили с открытым заявлением и осуждением визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Россию и его намерений встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным.

Источник: текст заявления на сайте ОО Truth Hounds, которая является инициатором обращения и входит в вышеупомянутую коалицию

Детали: ОО напомнили, что Путин находится под ордером на арест от Международного уголовного суда, поэтому такая встреча "подрывает авторитет МУС и ценности, на которых базируется ООН".

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Прямая речь: "Этот шаг выглядит как игнорирование международного правосудия и ставит под сомнение нейтралитет ООН в конфликте. Мы призываем международное сообщество реагировать на эту ситуацию и предотвращать подобные нарушения в будущем".

Больше деталей: Общественные активисты обращаются к Ассамблее государств-участников Римского Устава и соответствующим органам ООН с призывом отреагировать на ситуацию, которая сложилась, и принять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Также они призывают Международный уголовный суд и Офис прокурора МУС отреагировать на такую встречу, поскольку она подрывает авторитет решений МУС и расследование серьезных преступлений, вызывающих беспокойство всего международного сообщества, и которые угрожают миру, безопасности и благополучию во всем мире.

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Кроме того, общественные организации просят Офис прокурора МУС, в соответствии со статьей 18 Договора об отношениях между ООН и МУС, запросить у Гутерреша любую информацию, которая была получена во время его встречи с подозреваемым Путиным и может быть полезной для следствия.

Справка: В коалицию "Украина. Пять утра" входят десятки ОО, а именно:

  • Адвокатская совещательная группа
  • Ассоциация развития судейского самоуправления Украины
  • Голубая птица
  • Всемирная организация против пыток (ОМСТ)
  • Хельсинкский фонд по правам человека
  • Зеленое письмо
  • Экспертный центр по правам человека
  • Институт массовой информации
  • Институт мира и взаимопонимания
  • Крым-SOS
  • Крымская правозащитная группа
  • Крымский процесс
  • Лаборатория журналистики общественного интереса
  • Медийная инициатива за права человека
  • Международное партнерство за права человека
  • Объединение родственников политзаключенных Кремля
  • Образовательный Дом прав человека Чернигов
  • Платформа прав человека
  • Поступовая группа франковцев
  • Правозащитная ассоциация "Фрирайтс"
  • Правозащитный центр "Действие"
  • Региональный центр прав человека
  • Восток-SOS
  • Украина без пыток
  • Украинский Хельсинский союз по правам человека
  • Украинский центр здравоохранения (UHC)
  • Фонд поддержки фундаментальных исследований
  • Фонд DEJURE
  • Харьковский антикоррупционный центр
  • Харьковский институт социальных исследований
  • Центр гражданского просвещения "Альменда"
  • Центр прав человека ZMINA
  • Центр "Социальное действие"
  • Fight for Right
  • СВОБОДНАЯ ЗОНА
  • The Reckoning Project
  • Truth Hounds
  • Украинская юридическая консультативная группа

Напомним: 22 октября генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Россию на саммит БРИКС. Ожидается, что Путин встретится с Гутеррешем в последний день саммита.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало такое решение и напомнило, что Гутерреш отказался ехать на Саммит мира, который в июне Украина организовала в Швейцарии.

ООНПутинскандалМеждународный уголовный суд
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