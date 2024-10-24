Украинские ОО призывают МУС отреагировать на встречу генсека ООН с Путиным
Коалиция общественных организаций "Украина. Пять утра" и ОО "Центр гражданских свобод" выступили с открытым заявлением и осуждением визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Россию и его намерений встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным.
Источник: текст заявления на сайте ОО Truth Hounds, которая является инициатором обращения и входит в вышеупомянутую коалицию
Детали: ОО напомнили, что Путин находится под ордером на арест от Международного уголовного суда, поэтому такая встреча "подрывает авторитет МУС и ценности, на которых базируется ООН".
Прямая речь: "Этот шаг выглядит как игнорирование международного правосудия и ставит под сомнение нейтралитет ООН в конфликте. Мы призываем международное сообщество реагировать на эту ситуацию и предотвращать подобные нарушения в будущем".
Больше деталей: Общественные активисты обращаются к Ассамблее государств-участников Римского Устава и соответствующим органам ООН с призывом отреагировать на ситуацию, которая сложилась, и принять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.
Также они призывают Международный уголовный суд и Офис прокурора МУС отреагировать на такую встречу, поскольку она подрывает авторитет решений МУС и расследование серьезных преступлений, вызывающих беспокойство всего международного сообщества, и которые угрожают миру, безопасности и благополучию во всем мире.
Кроме того, общественные организации просят Офис прокурора МУС, в соответствии со статьей 18 Договора об отношениях между ООН и МУС, запросить у Гутерреша любую информацию, которая была получена во время его встречи с подозреваемым Путиным и может быть полезной для следствия.
Справка: В коалицию "Украина. Пять утра" входят десятки ОО, а именно:
- Адвокатская совещательная группа
- Ассоциация развития судейского самоуправления Украины
- Голубая птица
- Всемирная организация против пыток (ОМСТ)
- Хельсинкский фонд по правам человека
- Зеленое письмо
- Экспертный центр по правам человека
- Институт массовой информации
- Институт мира и взаимопонимания
- Крым-SOS
- Крымская правозащитная группа
- Крымский процесс
- Лаборатория журналистики общественного интереса
- Медийная инициатива за права человека
- Международное партнерство за права человека
- Объединение родственников политзаключенных Кремля
- Образовательный Дом прав человека Чернигов
- Платформа прав человека
- Поступовая группа франковцев
- Правозащитная ассоциация "Фрирайтс"
- Правозащитный центр "Действие"
- Региональный центр прав человека
- Восток-SOS
- Украина без пыток
- Украинский Хельсинский союз по правам человека
- Украинский центр здравоохранения (UHC)
- Фонд поддержки фундаментальных исследований
- Фонд DEJURE
- Харьковский антикоррупционный центр
- Харьковский институт социальных исследований
- Центр гражданского просвещения "Альменда"
- Центр прав человека ZMINA
- Центр "Социальное действие"
- Fight for Right
- СВОБОДНАЯ ЗОНА
- The Reckoning Project
- Truth Hounds
- Украинская юридическая консультативная группа
Напомним: 22 октября генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Россию на саммит БРИКС. Ожидается, что Путин встретится с Гутеррешем в последний день саммита.
Министерство иностранных дел Украины раскритиковало такое решение и напомнило, что Гутерреш отказался ехать на Саммит мира, который в июне Украина организовала в Швейцарии.