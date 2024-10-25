WSJ: Росія передавала хуситам дані з супутників для ударів по торгових суднах

Вантажне судно «Рубімар», зареєстроване у Великій Британії, яке тоне після атаки єменських хуситів в міжнародних водах Червоного моря 3 березня 2024 року. Фото: Getty Images

Росія передавала єменським хуситам дані із супутників для ударів по торгових суднах у Червоному морі.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела, зокрема в міністерствах оборони країн Європи

Деталі: Видання пише, що дані з російських супутників нібито передавалися хуситам через іранський Корпус вартових ісламської революції.

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За словами співрозмовників WSJ, ця інформація дозволила хуситам "розширити масштаби своїх ударів".

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