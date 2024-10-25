WSJ: Росія передавала хуситам дані з супутників для ударів по торгових суднах
П'ятниця, 25 жовтня 2024, 00:20
Росія передавала єменським хуситам дані із супутників для ударів по торгових суднах у Червоному морі.
Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела, зокрема в міністерствах оборони країн Європи
Деталі: Видання пише, що дані з російських супутників нібито передавалися хуситам через іранський Корпус вартових ісламської революції.
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За словами співрозмовників WSJ, ця інформація дозволила хуситам "розширити масштаби своїх ударів".
Нагадаємо:
- Наприкінці минулого року на знак протесту проти вторгнення Ізраїлю в Сектор Гази хусити почали атакувати Червоне море, де кораблі прямують до Суецького каналу та назад, і продовжували атаки протягом перших місяців цього року.
- Загалом із листопада 2023 року бойовики атакували понад 100 кораблів, два потопивши та ще одне захопивши.
- Окрім цього, Росія вела переговори з хуситами про постачання зброї.