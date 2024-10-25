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WSJ: Россия передавала хуситам данные со спутников для ударов по торговым судам

Алена ИвашкивПятница, 25 октября 2024, 00:20
WSJ: Россия передавала хуситам данные со спутников для ударов по торговым судам
Грузовое судно «Рубимар», зарегистрированное в Великобритании, которое тонет после атаки йеменских хуситов в международных водах Красного моря 3 марта 2024 года. Фото: Getty Images

Россия передавала йеменским хуситам данные со спутников для ударов по торговым судам в Красном море.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в частности в министерствах обороны стран Европы

Детали: Издание пишет, что данные с российских спутников якобы передавались хуситам через иранский Корпус стражей исламской революции.

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По словам собеседников WSJ, эта информация позволила хуситам "расширить масштабы своих ударов".

Напомним:

  • В конце прошлого года в знак протеста против вторжения Израиля в Сектор Газа хуситы начали атаковать Красное море, где корабли направляются в Суэцкий канал и обратно, и продолжали атаки в течение первых месяцев этого года.
  • Всего с ноября 2023 года боевики атаковали более 100 кораблей, два потопив и еще один захватив.
  • Кроме этого, Россия вела переговоры с хуситами о поставках оружия.

Ближний Восток
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