WSJ: Россия передавала хуситам данные со спутников для ударов по торговым судам

Грузовое судно «Рубимар», зарегистрированное в Великобритании, которое тонет после атаки йеменских хуситов в международных водах Красного моря 3 марта 2024 года. Фото: Getty Images

Россия передавала йеменским хуситам данные со спутников для ударов по торговым судам в Красном море.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в частности в министерствах обороны стран Европы

Детали: Издание пишет, что данные с российских спутников якобы передавались хуситам через иранский Корпус стражей исламской революции.

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По словам собеседников WSJ, эта информация позволила хуситам "расширить масштабы своих ударов".

Напомним: