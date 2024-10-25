WSJ: Россия передавала хуситам данные со спутников для ударов по торговым судам
Пятница, 25 октября 2024, 00:20
Россия передавала йеменским хуситам данные со спутников для ударов по торговым судам в Красном море.
Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в частности в министерствах обороны стран Европы
Детали: Издание пишет, что данные с российских спутников якобы передавались хуситам через иранский Корпус стражей исламской революции.
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По словам собеседников WSJ, эта информация позволила хуситам "расширить масштабы своих ударов".
Напомним:
- В конце прошлого года в знак протеста против вторжения Израиля в Сектор Газа хуситы начали атаковать Красное море, где корабли направляются в Суэцкий канал и обратно, и продолжали атаки в течение первых месяцев этого года.
- Всего с ноября 2023 года боевики атаковали более 100 кораблей, два потопив и еще один захватив.
- Кроме этого, Россия вела переговоры с хуситами о поставках оружия.