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Путін заявив, що отримав "секретну пропозицію" від України

Олена ІвашківП'ятниця, 25 жовтня 2024, 04:46
Путін заявив, що отримав секретну пропозицію від України
Володимир Путін на саміті БРІКС, фото: kremlin.ru

Очільник Росії Володимир Путін на саміті БРІКС заявив, що представник Туреччини на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку отримав від України якусь пропозицію для Росії. Цю інформацію він передав у Кремль.

Джерело: Путін на пресконференції за підсумками саміту БРІКС, російське пропагандистське видання РИА "Новости"

Деталі: Що саме запропонували кремлівському лідеру, він не сказав. 

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Пряма мова: "Туреччина теж виступила з ініціативою щодо ситуації в Чорному морі: забезпечити безпечне судноплавство, укласти певні домовленості та угоди з приводу безпеки об'єктів атомної енергетики". 

Деталі: Путін, за його словами, погодився на пропозицію, але потім президент України Володимир Зеленський оприлюднив План перемоги. Це, вважає очільник Кремля, перекреслило можливіть переговорів.

На прохання оцінити від одного до десяти шанси врегулювання війни з Україною Путін сказав, що вважає недоцільним називати будь-які цифри і бали.

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Передісторія: 

  • У Президент України Володимир Зеленський 21 жовтня заявив, що припинення повітряних атак Росії по українських енергетичних об’єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни і було б значним кроком до деескалації конфлікту.

ПутінРосіявійнапереговори
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