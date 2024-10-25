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Путин заявил, что получил "секретное предложение" от Украины

Алена ИвашкивПятница, 25 октября 2024, 04:46
Путин заявил, что получил секретное предложение от Украины
Владимир Путин на саммите БРИКС, фото: kremlin.ru

Глава России Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке получил от Украины какое-то предложение для России. Эту информацию он передал в Кремль.

Источник: глава Кремля Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, российское пропагандистское издание РИА "Новости"

Детали: Что именно предложили кремлевскому лидеру, он не сказал.

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Прямая речь: "Турция тоже выступила с инициативой по ситуации в Черном море: обеспечить безопасное судоходство, заключить определенные договоренности и соглашения по поводу безопасности объектов атомной энергетики".

Детали: Путин, по его словам, согласился на предложение, но потом президент Украины Владимир Зеленский обнародовал План победы. Это, считает глава Кремля, перечеркнуло возможность переговоров.

На просьбу оценить от одного до десяти шансы урегулирования войны с Украиной Путин сказал, что считает нецелесообразным называть любые цифры и баллы.

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Предыстория:

  • В Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября заявил, что прекращение воздушных атак России по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны и было бы значительным шагом к деэскалации конфликта.

ПутинРосcиявойнапереговоры
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