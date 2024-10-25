Окупанти убили 5 мешканців Донеччини за добу
П'ятниця, 25 жовтня 2024, 12:25
П’ятеро людей загинули та ще щонайменше одна дістала поранення внаслідок російських ударів по Донецькій області 24 жовтня.
Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова очільника області: "За 24 жовтня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Олексієво-Дружківці, 2 в Зеленому і 1 у Даченському. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення".
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Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти убили 2 836 та поранили щонайменше 6 336 мирних мешканців Донеччини.
Філашкін підкреслив, що ці дані не враховують жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.
Передісторія:
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- Раніше повідомлялося, що армія РФ завдала удару по поштовому відділенню "Нової пошти" в Олексієво-Дружківці в Краматорському районі на Донеччині, внаслідок чого двоє чоловіків загинули, один дістав поранення.