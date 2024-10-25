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Оккупанты убили 5 жителей Донецкой области за сутки

Ирина БалачукПятница, 25 октября 2024, 12:25
Оккупанты убили 5 жителей Донецкой области за сутки
Фото из Telegram Донецкой областной прокуратуры

Пять человек погибли и еще по меньшей мере один получил ранения в результате российских ударов по Донецкой области 24 октября.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь главы области: "За 24 октября россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Алексеево-Дружковке, 2 в Зеленом и 1 в Даченском. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения".

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Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили 2 836 и ранили не менее 6 336 мирных жителей Донецкой области.

Филашкин подчеркнул, что эти данные не учитывают жертв россиян в Мариуполе и Волновахе.

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