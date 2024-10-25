У в’язницях Білорусі утримують щонайменше 12 українців за політичними мотивами – правозахисники

У білоруських тюрмах перебувають щонайменше 12 громадян України, у рамках політично мотивованих кримінальних справ.

Джерело: білоруський правозахисний центр "Вясна"

Деталі: Правозахисники повідомляють, що з початком повномасштабної війни в Україні у Білорусі посилилися репресії проти українців: їх затримують, ретельно допитують і перевіряють телефони при перетині білоруського кордону.

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Дослівно: "Українців у Білорусі найчастіше переслідують за нібито "співпрацю з українськими спецслужбами". Дії затриманих кваліфікують як "агентурна діяльність" та "шпигунство". Фігурантами цих статей стали щонайменше вісім громадян України".

Деталі: За даними правозахисників, судові процеси над українцями відбуваються у закритому режимі, а джерелом інформації здебільшого лишаються пропагандистські сюжети.

Наразі правозахисникам відомо ще про 12 громадян України, які перебувають у Білоруському полоні за політично мотивованими кримінальними статтями.

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В'ячеслав Бородій – затриманий восени 2023 року за звинуваченням в "агентурній діяльності". Бородія почали судити 15 жовтня 2024 року в Гомельському обласному суді. Під час слідства його водили на ланцюгу.

Іван Лихалат – затриманий у вересні 2023 року. Йому інкримінують 6 статей, зокрема "терористичний акт" та "агентська діяльність". Суд проходить у закритому режимі.

Юрій Бондаренко – 10 липня 2024 року засуджений до 1 року 6 місяців колонії загального режиму за образу Лукашенка. Подробиці переслідування невідомі.

Артем Маковей – затриманий 27 січня 2024 року в Кобрині за "агентурство". Його мати розповіла, що в січні 2023 року її сина викликали в міграційну службу і "запропонували там пройти поліграф" після чого затримали. Під час закритого судового процесу його засудили до 6 років позбавлення волі.

Сергій і Павло Кабарчуки, батько і син. На початку квітня 2024 року Білоруські пропагандисти випустили сюжет, в якому стверджувалося, що Кабарчуки нібито незаконно перетнули кордон і у них нібито знайшли вибухові пристрої, призначені "для здійснення терактів на території Росії та Білорусі". Кабарчуків засудили до 20 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму.

Марія Місюк – звинувачена в "співробітництві з українськими спецслужбами". Справа до суду не дійшла, реальний процесуальний статус і місцезнаходження Марії невідомі.

Михайло Столярчук, Дмитро Гудик, Сергій Бойко – засуджені у справі про "агентурну діяльність" у Білорусі на користь України. Михайло та Дмитро засуджені до 6 і 5 років позбавлення волі відповідно. Бойка засудили на невідомий термін.

Андрій Шмай – звинувачується у "шпигунстві та агентурній діяльності". Судовий процес проходить у закритому режимі. Вирок Андрію невідомий, як і місце ув'язнення. Андрій перебуває за гратами з 19 січня 2023 року.

Олександр Котовіч – засуджений до 5 років позбавлення волі. Його звинуватили за "розпалювання расової, національної, релігійної чи іншої соціальної ворожнечі", "створення екстремістського формування або участь у ньому", "образа Лукашенка", "наклеп на Лукашенка".

За оцінками правозахисників, у Білорусі зараз 1300 політичних в'язнів.

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