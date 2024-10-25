В тюрьмах Беларуси удерживают не менее 12 украинцев по политическим мотивам – правозащитники

В белорусских тюрьмах находятся по меньшей мере 12 граждан Украины, в рамках политически мотивированных уголовных дел.

Источник: белорусский правозащитный центр "Вясна"

Детали: Правозащитники сообщают, что с началом полномасштабной войны в Украине в Беларуси усилились репрессии против украинцев: их задерживают, тщательно допрашивают и проверяют телефоны при пересечении белорусской границы.

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Дословно: "Украинцев в Беларуси чаще всего преследуют за якобы "сотрудничество с украинскими спецслужбами". Действия задержанных квалифицируют как "агентурная деятельность" и "шпионаж". Фигурантами этих статей стали по меньшей мере восемь граждан Украины".

Детали: По данным правозащитников, судебные процессы над украинцами происходят в закрытом режиме, а источником информации в основном остаются пропагандистские сюжеты.

Сейчас правозащитникам известно еще о 12 гражданах Украины, которые находятся в белорусском плену по политически мотивированным уголовным статьям.

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Вячеслав Бородий – задержан осенью 2023 года по обвинению в "агентурной деятельности". Бородия начали судить 15 октября 2024 года в Гомельском областном суде. Во время следствия его водили на цепи.

Иван Лихалат – задержан в сентябре 2023 года. Ему инкриминируют 6 статей, в частности "террористический акт" и "агентурная деятельность". Суд проходит в закрытом режиме.

Юрий Бондаренко – 10 июля 2024 года приговорен к 1 году 6 месяцам колонии общего режима за оскорбление Лукашенко. Подробности преследования неизвестны.

Артем Маковей – задержан 27 января 2024 года в Кобрине за "агентурство". Его мать рассказала, что в январе 2023 года ее сына вызвали в миграционную службу и "предложили там пройти полиграф" после чего задержали. Во время закрытого судебного процесса его приговорили к 6 годам лишения свободы.

Сергей и Павел Кабарчуки, отец и сын. В начале апреля 2024 года белорусские пропагандисты выпустили сюжет, в котором утверждалось, что Кабарчуки якобы незаконно пересекли границу и у них якобы нашли взрывные устройства, предназначенные "для совершения терактов на территории России и Беларуси". Кабарчуков приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Мария Мисюк – обвинена в "сотрудничестве с украинскими спецслужбами". Дело до суда не дошло, реальный процессуальный статус и местонахождение Марии неизвестны.

Михаил Столярчук, Дмитрий Гудик, Сергей Бойко – осуждены по делу об "агентурной деятельности" в Беларуси в пользу Украины. Михаил и Дмитрий приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно. Бойко осудили на неизвестный срок.

Андрей Шмай – обвиняется в "шпионаже и агентурной деятельности". Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Приговор Андрею неизвестен, как и место заключения. Андрей находится за решеткой с 19 января 2023 года.

Александр Котович – приговорен к 5 годам лишения свободы. Его обвинили за "разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды", "создание экстремистского формирования или участие в нем", "оскорбление Лукашенко", "клевета на Лукашенко".

По оценкам правозащитников, в Беларуси сейчас 1300 политических заключенных.

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