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Катар передав Україні списки зниклих безвісти військових і листи від полонених

Анастасія ПроцП'ятниця, 25 жовтня 2024, 13:27
Катар передав Україні списки зниклих безвісти військових і листи від полонених
Лубінець. фото: Getty Images

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Катар передав Україні списки військовослужбовців, які зникли безвісти, а також листи українських військовополонених до своїх рідних.

Джерело: Лубінець після зустрічі з катарською міністеркою міжнародного співробітництва Лолвою Рашид аль Хатер

Дослівно: "Завдяки зусиллям нашого основного посередника, через Катар мені вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних від уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової та обговорити можливість прискорення процесу обміну військовополоненими".

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Деталі: Зазначається, що сторони також напрацювали домовленості про допомогу цивільним, які опинилися у складній життєвій ситуації. Допомога включає, зокрема, відновлення особистих документів, зокрема сприяння відновленню особистих документів.

Крім цього, Лубінець подякував державі Катар за посередницькі зусилля у вирішенні гуманітарних питань.

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