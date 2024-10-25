Катар передав Україні списки зниклих безвісти військових і листи від полонених
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Катар передав Україні списки військовослужбовців, які зникли безвісти, а також листи українських військовополонених до своїх рідних.
Джерело: Лубінець після зустрічі з катарською міністеркою міжнародного співробітництва Лолвою Рашид аль Хатер
Дослівно: "Завдяки зусиллям нашого основного посередника, через Катар мені вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних від уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової та обговорити можливість прискорення процесу обміну військовополоненими".
Деталі: Зазначається, що сторони також напрацювали домовленості про допомогу цивільним, які опинилися у складній життєвій ситуації. Допомога включає, зокрема, відновлення особистих документів, зокрема сприяння відновленню особистих документів.
Крім цього, Лубінець подякував державі Катар за посередницькі зусилля у вирішенні гуманітарних питань.
Нагадаємо:
- 19 жовтня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 58-й обмін військовополоненими – додому повернулися ще 95 захисників України.