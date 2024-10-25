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Катар передал Украине списки пропавших без вести военных и письма от пленных

Анастасия ПроцПятница, 25 октября 2024, 13:27
Катар передал Украине списки пропавших без вести военных и письма от пленных
Лубинец. фото: Getty Images

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Катар передал Украине списки военнослужащих, пропавших без вести, а также письма украинских военнопленных к своим родным.

Источник: Лубинец после встречи с катарским министром международного сотрудничества Лолвой Рашид аль Хатер

Дословно: "Благодаря усилиям нашего основного посредника, через Катар мне удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих, а также письма украинских военнопленных к своим родным от уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и обсудить возможность ускорения процесса обмена военнопленными".

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Детали: Отмечается, что стороны также наработали договоренности о помощи гражданским, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Помощь включает, в частности, восстановление личных документов, в частности содействие восстановлению личных документов.

Кроме этого, Лубинец поблагодарил государство Катар за посреднические усилия в решении гуманитарных вопросов.

Напомним:

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