Катар передал Украине списки пропавших без вести военных и письма от пленных
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Катар передал Украине списки военнослужащих, пропавших без вести, а также письма украинских военнопленных к своим родным.
Источник: Лубинец после встречи с катарским министром международного сотрудничества Лолвой Рашид аль Хатер
Дословно: "Благодаря усилиям нашего основного посредника, через Катар мне удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих, а также письма украинских военнопленных к своим родным от уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и обсудить возможность ускорения процесса обмена военнопленными".
Детали: Отмечается, что стороны также наработали договоренности о помощи гражданским, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Помощь включает, в частности, восстановление личных документов, в частности содействие восстановлению личных документов.
Кроме этого, Лубинец поблагодарил государство Катар за посреднические усилия в решении гуманитарных вопросов.
Напомним:
- 19 октября Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел 58-й обмен военнопленными - домой вернулись еще 95 защитников Украины.