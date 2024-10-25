В столичній прокуратурі розповіли, скільки їхніх співробітників мають групу інвалідності
В органах Київської міської прокуратури 13 прокурорів мають третю групу інвалідності, 7 прокурорів – другу.
Джерело: пресслужба відомства
Деталі: Наголошується, що ані в.о. керівника Київської міської прокуратури Марія Вдовиченко, ані її заступники не мають ані групи інвалідності, ані пенсій за вислугою років, ані будь-яких інших пільг.
Також не мають груп інвалідності начальники управлінь та їхні заступники. Серед начальників відділів є один працівник, який має інвалідність третьої групи, пов’язану з протезуванням органу.
Вказано, що штатна чисельність прокурорів Київської міської прокуратури – це апарат та 10 окружних прокуратур – 696 працівників. На цей час документи про наявність статусу особи з інвалідністю надали 20 прокурорів, що становить 2,87% від загальної кількості прокурорів.
З них 13 прокурорів мають інвалідність третьої групи, 7 прокурорів – інвалідність другої групи.
Ууточнюється, що в 2024 році інвалідність оформила 1 людина, у 2023 році – так само один працівник, у 2022 році – двоє людей. Решта прокурорів оформили інвалідність до 2022 року.
Загалом з 20 осіб з інвалідністю 5 є інвалідами дитинства (один чоловік та четверо жінок).
Дослівно: "Звісно ми не можемо оприлюднювати діагнози працівників, однак зазначимо, що серед прокурорів, які мають інвалідність, підставами для її оформлення стали переважно онкологічні захворювання, зокрема видалення щитовидної залози, а також діабет".
Додатково: Вказано, що зібрану інформацію з підтверджуючими документами було передано до Офісу генерального прокурора у межах службового розслідування, яке призначено генпрокурором Костіним.
Передісторія:
- 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні. Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.
- Журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії "Слуга народу" Тетяни Крупи.
- За словами генпрокурора Андрія Костіна, масштабне службове розслідування було розпочато одразу, як тільки ця інформація з'явилася у медіа. Воно стосується не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури — всіх рівнів, включно з ОГП.
- Після засідання РНБО 22 жовтня Костін заявив, що подає у відставку.