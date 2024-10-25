В столичной прокуратуре рассказали, сколько их сотрудников имеют группу инвалидности

В органах Киевской городской прокуратуры 13 прокуроров имеют третью группу инвалидности, 7 прокуроров - вторую.

Источник: пресс-служба ведомства

Детали: Отмечается, что ни и.о. руководителя Киевской городской прокуратуры Мария Вдовиченко, ни ее заместители не имеют ни группы инвалидности, ни пенсий по выслуге лет, ни каких-либо других льгот.

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Также не имеют групп инвалидности начальники управлений и их заместители. Среди начальников отделов есть один работник, который имеет инвалидность третьей группы, связанную с протезированием органа.

Указано, что штатная численность прокуроров Киевской городской прокуратуры - это аппарат и 10 окружных прокуратур - 696 работников. В настоящее время документы о наличии статуса лица с инвалидностью предоставили 20 прокуроров, что составляет 2,87% от общего количества прокуроров.

Из них 13 прокуроров имеют инвалидность третьей группы, 7 прокуроров - инвалидность второй группы.

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Уточняется, что в 2024 году инвалидность оформил 1 человек, в 2023 году - так же один работник, в 2022 году - два человека. Остальные прокуроры оформили инвалидность до 2022 года.

Всего из 20 человек с инвалидностью 5 являются инвалидами детства (один мужчина и четверо женщин).

Дословно: "Конечно, мы не можем обнародовать диагнозы работников, однако отметим, что среди прокуроров, имеющих инвалидность, основаниями для ее оформления стали преимущественно онкологические заболевания, в частности удаление щитовидной железы, а также диабет".

Дополнительно: Указано, что собранная информация с подтверждающими документами была передана в Офис генерального прокурора в рамках служебного расследования, которое назначено генпрокурором Костиным.

Предыстория: