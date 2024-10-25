В столичной прокуратуре рассказали, сколько их сотрудников имеют группу инвалидности
В органах Киевской городской прокуратуры 13 прокуроров имеют третью группу инвалидности, 7 прокуроров - вторую.
Источник: пресс-служба ведомства
Детали: Отмечается, что ни и.о. руководителя Киевской городской прокуратуры Мария Вдовиченко, ни ее заместители не имеют ни группы инвалидности, ни пенсий по выслуге лет, ни каких-либо других льгот.
Также не имеют групп инвалидности начальники управлений и их заместители. Среди начальников отделов есть один работник, который имеет инвалидность третьей группы, связанную с протезированием органа.
Указано, что штатная численность прокуроров Киевской городской прокуратуры - это аппарат и 10 окружных прокуратур - 696 работников. В настоящее время документы о наличии статуса лица с инвалидностью предоставили 20 прокуроров, что составляет 2,87% от общего количества прокуроров.
Из них 13 прокуроров имеют инвалидность третьей группы, 7 прокуроров - инвалидность второй группы.
Уточняется, что в 2024 году инвалидность оформил 1 человек, в 2023 году - так же один работник, в 2022 году - два человека. Остальные прокуроры оформили инвалидность до 2022 года.
Всего из 20 человек с инвалидностью 5 являются инвалидами детства (один мужчина и четверо женщин).
Дословно: "Конечно, мы не можем обнародовать диагнозы работников, однако отметим, что среди прокуроров, имеющих инвалидность, основаниями для ее оформления стали преимущественно онкологические заболевания, в частности удаление щитовидной железы, а также диабет".
Дополнительно: Указано, что собранная информация с подтверждающими документами была передана в Офис генерального прокурора в рамках служебного расследования, которое назначено генпрокурором Костиным.
Предыстория:
- 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына - чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении. Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полмиллиона долларов США.
- Журналисты установили, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы.
- По словам генпрокурора Андрея Костина, масштабное служебное расследование было начато сразу, как только эта информация появилась в медиа. Оно касается не только хмельницких прокуроров, а всех органов прокуратуры - всех уровней, включая ОГП.
- После заседания СНБО 22 октября Костин заявил, что подает в отставку.