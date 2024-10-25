ЗМІ: Україна просила в Польщі зброю, яку та купила в Південної Кореї, але Дуда відмовив
Президент Польщі Анджей Дуда заперечив можливість передачі Києву зброї, яку Варшава придбала у Південної Кореї.
Джерело: RMF24, передає "Європейська правда"
Деталі: Президент Польщі Анджей Дуда під час офіційного візиту до Південної Кореї заявив, що не буде передавати Україні південнокорейську зброю із власних складів, навіть якщо союзники поповнять запаси країни.
Пряма мова Дуди: "Не існує жодного сценарію, за яким ми передаємо комусь зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень наших платників податків. Ця зброя має служити безпеці та обороні Республіки Польща".
Деталі: За його словами, Україна подавала запит про ймовірне передавання Києву з Варшави південнокорейського озброєння, але Польща відмовила.
Після повідомлень, що КНДР відправила кілька тисяч своїх солдатів в Росію для війни проти України, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може переглянути заборону на постачання летальної зброї в Україні.
Проте Дуда наголосив, що навіть якщо Сеул погодиться передавати Україні зброю – це буде не з запасів, передбачених для Польщі.
Передісторія:
- Польський президент 24 жовтня зустрівся зі своїм південнокорейським колегою Юн Сок Йолем. Політики зосередилися на економічній та оборонній співпраці, а також засудили відправку Північною Кореєю військ до Росії для участі у війні проти України як загрозу глобальній безпеці.
- Розвідка Південної Кореї в середу повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.
- Пізніше інформацію про кілька тисяч північнокорейських військових у Росії підтвердив Білий дім, а також заявив, що військові КНДР, у разі участі у війні проти України, стануть законними цілями так само, як і російські.
- Вже 25 жовтня Зеленський заявив, що за інформацією української розвідки, 27-28 жовтня Росія кине в бій перші північнокорейські військові підрозділи.