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ЗМІ: Україна просила в Польщі зброю, яку та купила в Південної Кореї, але Дуда відмовив

Уляна Кричковська, Іван Д'яконовП'ятниця, 25 жовтня 2024, 15:24
ЗМІ: Україна просила в Польщі зброю, яку та купила в Південної Кореї, але Дуда відмовив
Президент Польщі Анджей Дуда та Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час спільної прес-конференції. Фото: Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда заперечив можливість передачі Києву зброї, яку Варшава придбала у Південної Кореї.

Джерело: RMF24, передає "Європейська правда"

Деталі: Президент Польщі Анджей Дуда під час офіційного візиту до Південної Кореї заявив, що не буде передавати Україні південнокорейську зброю із власних складів, навіть якщо союзники поповнять запаси країни.

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Пряма мова Дуди: "Не існує жодного сценарію, за яким ми передаємо комусь зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень наших платників податків. Ця зброя має служити безпеці та обороні Республіки Польща".

Деталі: За його словами, Україна подавала запит про ймовірне передавання Києву з Варшави південнокорейського озброєння, але Польща відмовила.

Після повідомлень, що КНДР відправила кілька тисяч своїх солдатів в Росію для війни проти України, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може переглянути заборону на постачання летальної зброї в Україні.

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Проте Дуда наголосив, що навіть якщо Сеул погодиться передавати Україні зброю – це буде не з запасів, передбачених для Польщі.

Передісторія:

  • Польський президент 24 жовтня зустрівся зі своїм південнокорейським колегою Юн Сок Йолем. Політики зосередилися на економічній та оборонній співпраці, а також засудили відправку Північною Кореєю військ до Росії для участі у війні проти України як загрозу глобальній безпеці.
  • Розвідка Південної Кореї в середу повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.
  • Пізніше інформацію про кілька тисяч північнокорейських військових у Росії підтвердив Білий дім, а також заявив, що військові КНДР, у разі участі у війні проти України, стануть законними цілями так само, як і російські.
  • Вже 25 жовтня Зеленський заявив, що за інформацією української розвідки, 27-28 жовтня Росія кине в бій перші північнокорейські військові підрозділи.

ДудаПольщаПівденна КореяУкраїна
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