ЗМІ: Україна просила в Польщі зброю, яку та купила в Південної Кореї, але Дуда відмовив

Президент Польщі Анджей Дуда та Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час спільної прес-конференції. Фото: Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда заперечив можливість передачі Києву зброї, яку Варшава придбала у Південної Кореї.

Джерело: RMF24, передає "Європейська правда"

Деталі: Президент Польщі Анджей Дуда під час офіційного візиту до Південної Кореї заявив, що не буде передавати Україні південнокорейську зброю із власних складів, навіть якщо союзники поповнять запаси країни.

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Пряма мова Дуди: "Не існує жодного сценарію, за яким ми передаємо комусь зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень наших платників податків. Ця зброя має служити безпеці та обороні Республіки Польща".

Деталі: За його словами, Україна подавала запит про ймовірне передавання Києву з Варшави південнокорейського озброєння, але Польща відмовила.

Після повідомлень, що КНДР відправила кілька тисяч своїх солдатів в Росію для війни проти України, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може переглянути заборону на постачання летальної зброї в Україні.

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Проте Дуда наголосив, що навіть якщо Сеул погодиться передавати Україні зброю – це буде не з запасів, передбачених для Польщі.

Передісторія: