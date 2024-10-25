Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: За даними розвідки, Росія от-от кине в бій перших північнокорейських військових

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 жовтня 2024, 12:44
Зеленський: За даними розвідки, Росія от-от кине в бій перших північнокорейських військових
фото Офісу президента

За інформацією української розвідки, 27–28 жовтня Росія кине в бій перші північнокорейські військові підрозділи.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах

Деталі: За словами глави держави, 25 жовтня головком Олександр Сирський доповів йому про залучення Росією військових із Північної Кореї. За інформацією розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Реклама:

Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями, наголосив президент.

Пряма мова Зеленського: "Світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу.

Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
  • 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада. 
  • 23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Пентагон вже має докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії.
  • 24 жовтня ГУР МОУ повідомило, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій – 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.

КНДРвійнаЗеленськийРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців

Стефанчук вважає, що Зеленський ще скасує переведення годинників

Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у воєнних злочинах в Україні

відеоУ Харкові рятувальники дістали з-під завалів тіло 15-річного хлопця

В ОБСЄ опублікували висновки щодо порушень на виборах у Грузії

Зеленський повідомив, що Україна і Угорщина готують двосторонній документ

Усі новини...
Українські десантники показали "дорогу смерті" в Курській області
Росія ще має небезпечні сили, які не були залучені у війну – топгенерал НАТО
Окупанти просунулися до центру Селидового – розвідка Британії
Сирський заперечив слова Путіна про оточення в Курській області і назвав втрати РФ
Останні новини
19:12
БоксПромоутер Богаяука пояснив, чому українець вирішив провести бій проти Мадрімова
19:11
У Харкові завершили рятувальні роботи в багатоповерхівці в Харкові: 3 загиблих, 36 поранених
18:56
ЗМІ: Кількість загиблих в Іспанії внаслідок повеней сягнула 158
18:52
Керівника зоопарку в Рівному оштрафували за приховування смерті лева, тіло якого виявили на смітнику
18:45
Доходи державного бюджету зросли у жовтні
18:38
Сікорський сподівається, що Польщі дозволять збивати російські ракети над Україною
18:21
АРМА продає перші картини Медведчука
18:17
На Харківщині померла дівчина, яку побив, зґвалтував і намагався спалити 17-річний сусід
18:11
фото, відеоУ Харкові затримали директора компанії з РФ, що допомагала Роскосмосу запускати супутники-шпигуни
18:10
Зеленський про реакцію світу на військових КНДР: Це нуль
Усі новини...
Реклама:
Реклама: