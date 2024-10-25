Зеленський: За даними розвідки, Росія от-от кине в бій перших північнокорейських військових
За інформацією української розвідки, 27–28 жовтня Росія кине в бій перші північнокорейські військові підрозділи.
Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах
Деталі: За словами глави держави, 25 жовтня головком Олександр Сирський доповів йому про залучення Росією військових із Північної Кореї. За інформацією розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями, наголосив президент.
Пряма мова Зеленського: "Світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу.
Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію".
Передісторія:
- В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
- 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
- 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
- 23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Пентагон вже має докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії.
- 24 жовтня ГУР МОУ повідомило, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій – 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.