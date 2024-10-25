СМИ: Украина просила у Польши оружие, которое та купила у Южной Кореи, но Дуда отказал
Президент Польши Анджей Дуда отрицает возможность передачи Киеву оружия, которое Варшава приобрела у Южной Кореи.
Источник: RMF24, передает "Европейская правда"
Детали: Президент Польши Дуда во время официального визита в Южную Корею заявил, что не будет передавать Украине южнокорейское оружие из собственных складов, даже если союзники пополнят запасы страны.
Прямая речь Дуды: "Не существует ни одного сценария, по которому мы передаем кому-то оружие, которое недавно купили за миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков. Это оружие должно служить безопасности и обороне Республики Польша".
Детали: По его словам, Украина подавала запрос о возможной передаче Киеву из Варшавы южнокорейского вооружения, но Польша отказала.
После сообщений, что КНДР отправила несколько тысяч своих солдат в Россию для войны против Украины, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна может пересмотреть запрет на поставки летального оружия в Украину.
Однако Дуда отметил, что даже если Сеул согласится передавать Украине оружие – это будет не из запасов, предусмотренных для Польши.
Предыстория:
- Польский президент 24 октября встретился со своим южнокорейским коллегой Юн Сок Йолем. Политики сосредоточились на экономическом и оборонном сотрудничестве, а также осудили отправку Северной Кореей войск в Россию для участия в войне против Украины как угрозу глобальной безопасности.
- Разведка Южной Кореи в среду сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.
- Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом, а также заявил, что военные КНДР, в случае участия в войне против Украины, станут законными целями так же, как и российские.