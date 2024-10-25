СМИ: Украина просила у Польши оружие, которое та купила у Южной Кореи, но Дуда отказал

Президент Польши Анджей Дуда и Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль во время совместной пресс-конференции. Фото: Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда отрицает возможность передачи Киеву оружия, которое Варшава приобрела у Южной Кореи.

Источник: RMF24, передает "Европейская правда"

Детали: Президент Польши Дуда во время официального визита в Южную Корею заявил, что не будет передавать Украине южнокорейское оружие из собственных складов, даже если союзники пополнят запасы страны.

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Прямая речь Дуды: "Не существует ни одного сценария, по которому мы передаем кому-то оружие, которое недавно купили за миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков. Это оружие должно служить безопасности и обороне Республики Польша".

Детали: По его словам, Украина подавала запрос о возможной передаче Киеву из Варшавы южнокорейского вооружения, но Польша отказала.

После сообщений, что КНДР отправила несколько тысяч своих солдат в Россию для войны против Украины, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна может пересмотреть запрет на поставки летального оружия в Украину.

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Однако Дуда отметил, что даже если Сеул согласится передавать Украине оружие – это будет не из запасов, предусмотренных для Польши.

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