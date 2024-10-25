Росіяни атакували з дрона цивільне авто на Херсонщині: є загиблий і поранений

Внаслідок російської атаки з дрона на цивільну автівку, що їхала трасою неподалік Томиної Балки на Херсонщині загинув 72-річний чоловік, ще одна людина потрапила у лікарню.

Джерело: Херсонська ОВА, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова Прокудіна: "На жаль, 72-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним загиблого".

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Деталі: Зазначається, що 35-річного чоловіка з вибуховою травмою, контузією та пораненням руки доставили до лікарні. Наразі йому надають необхідну меддопомогу.

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