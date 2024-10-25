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Россияне атаковали с дрона гражданское авто на Херсонщине: есть погибший и раненый

Анастасия ПроцПятница, 25 октября 2024, 15:41
Россияне атаковали с дрона гражданское авто на Херсонщине: есть погибший и раненый
Иллюстративное фото: Getty Images

В результате российской атаки с дрона на гражданскую машину, которая ехала по трассе неподалеку Томиной Балки на Херсонщине погиб 72-летний мужчина, еще один человек попал в больницу.

Источник: Херсонская ОВА, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь Прокудина: "К сожалению, 72-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным погибшего".

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Детали: Отмечается, что 35-летнего мужчину с взрывной травмой, контузией и ранением руки доставили в больницу. Сейчас ему оказывают необходимую медпомощь.

Напомним:

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