Россияне атаковали с дрона гражданское авто на Херсонщине: есть погибший и раненый

В результате российской атаки с дрона на гражданскую машину, которая ехала по трассе неподалеку Томиной Балки на Херсонщине погиб 72-летний мужчина, еще один человек попал в больницу.

Источник: Херсонская ОВА, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь Прокудина: "К сожалению, 72-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным погибшего".

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Детали: Отмечается, что 35-летнего мужчину с взрывной травмой, контузией и ранением руки доставили в больницу. Сейчас ему оказывают необходимую медпомощь.

Напомним: