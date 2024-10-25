Зеленський відхилив візит генсека ООН до Києва через його поїздку в Росію – джерела
П'ятниця, 25 жовтня 2024, 16:22
Президент Володимир Зеленський відхилив візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Україну через його участь в саміті БРІКС, що проходить у російській Казані.
Джерело: Agence France Presse із посиланням на високопоставленого співрозмовника в українському Офісі президента
Пряма мова: "Після Казані (Гутерреш) хотів приїхати в Україну, але президент не погодив його візит. Тож Гутерреша тут не буде".
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Деталі: Як пояснило джерело, візит генсека ООН не відбудеться через те, що своїм вчинком він принизив значення міжнародного права та Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.
Джерела "Української правди" в Офісі президента підтверджують цю інформацію.
Нагадаємо:
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- 22 жовтня генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув до Росії на саміт БРІКС.
- Міністерство закордонних справ України розкритикувало таке рішення і нагадало, що Гутерреш відмовився їхати на Саміт миру, який у червні Україна організувала у Швейцарії.