Зеленський відхилив візит генсека ООН до Києва через його поїздку в Росію – джерела

Президент Володимир Зеленський відхилив візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Україну через його участь в саміті БРІКС, що проходить у російській Казані.

Джерело: Agence France Presse із посиланням на високопоставленого співрозмовника в українському Офісі президента

Пряма мова: "Після Казані (Гутерреш) хотів приїхати в Україну, але президент не погодив його візит. Тож Гутерреша тут не буде".

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Деталі: Як пояснило джерело, візит генсека ООН не відбудеться через те, що своїм вчинком він принизив значення міжнародного права та Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

Джерела "Української правди" в Офісі президента підтверджують цю інформацію.

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