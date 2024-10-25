Зеленский отклонил визит генсека в Киев из-за его поездки в Россию – источники

Президент Владимир Зеленский отклонил визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Украину из-за его участия в саммите БРИКС, который проходит в российской Казани.

Источник: Agence France Presse со ссылкой на высокопоставленного собеседника в украинском Офисе президента

Прямая речь: "После Казани (Гутерреш) хотел приехать в Украину, но президент не согласовал его визит. Поэтому Гутерреша здесь не будет".

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Детали: Как пояснил источник, визит генсека ООН не состоится из-за того, что своим поступком он унизил значение международного права и Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

Источники "Украинской правды" в Офисе президента подтверждают эту информацию.

Напомним: 22 октября генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Россию на саммит БРИКС.

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Министерство иностранных дел Украины раскритиковало такое решение и напомнило, что Гутерреш отказался ехать на Саммит мира, который в июне Украина организовала в Швейцарии.