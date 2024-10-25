Лукашенко заявив, що Крим не російський "де-юре"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що з юридичного погляду Крим не належить Росії.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю російським ЗМІ

Пряма мова: "Де-факто Крим російський, де-юре – ні. Тому що юридично ці питання односторонньо врегульовані".

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Деталі: За його словами, проблема полягає в тому, що міжнародна спільнота не визнає півострів російською територією.

На запитання журналіста, чи поїде Лукашенко до Криму, той відповів, що їхати туди нібито не боїться, але наразі потреби в такій поїздці немає.

Нагадаємо: У 2021 році Лукашенко заявляв протилежне – що після так званого "референдуму" 2014 року Крим де-юре став російським.