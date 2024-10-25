Лукашенко заявил, что Крым не российский "де-юре"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что с юридической точки зрения Крым не принадлежит России.

Источник: Лукашенко в интервью российским СМИ

Прямая речь: "Де-факто Крым российский, де-юре – нет. Потому что юридически эти вопросы односторонне урегулированы".

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Детали: По его словам, проблема заключается в том, что международное сообщество не признает полуостров российской территорией.

На вопрос журналиста, поедет ли Лукашенко в Крым, тот ответил, что ехать туда якобы не боится, но сейчас необходимости в такой поездке нет.

Напомним: В 2021 году Лукашенко заявлял обратное – что после так называемого "референдума" 2014 года Крым де-юре стал российским.