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В результате атаки БпЛА в Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке: двое пострадавших

Татьяна ОлейникПятница, 25 октября 2024, 22:56
В результате атаки БпЛА в Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке: двое пострадавших
фото - ГСЧС

Российская армия вечером 25 октября запустила ударные беспилотники с северного направления. В результате атаки в одной из квартир жилого дома в Киеве возник пожар, двое людей пострадали.

Источник: КГВА, городской голова Киева Виталий Кличко

Дословно КГВА: "В результате атаки БпЛА армии России по Киеву в Соломенском районе города в многоквартирном жилом доме
возник пожар в отдельной квартире. Информация уточняется.

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Оперативные подразделения следуют на место".

Детали: Впоследствии Кличко сообщил, что в Соломенском районе, в высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи.

Обновлено: По данным городского головы, в доме в Соломенском районе, куда попал вражеский БПЛА продолжается пожар. Повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах.

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В 21:44 в КГВА сообщили, что в Киеве работает ПВО. Киевлян призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

По уточненной информации КГВА, в многоэтажке проводят эвакуацию жильцов. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, стало известно о падении обломков на открытой местности в Шевченковском районе. Предварительно, без пострадавших.

 
фото - гсчс
 
фото от читателя украинской правды

Впоследствии Кличко сообщил, что в доме продолжают тушить пожар на нескольких этажах. Спасатели вывели из здания более 100 человек. Информация о пострадавших пока уточняется.

Обновлено в 22:52: По данным городского головы, в доме двое пострадавших. Обоим медики оказали помощь на месте.

Вооруженные силы РоссииКиев
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