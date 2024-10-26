Зустріч Гутерріша з Путіним суперечить лінії ООН щодо підтримки МКС – постпред України

Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що візит генсека організації Антоніу Гутерріша до РФ та зустріч з російським правителем Володимиром Путіним суперечать лінії ООН щодо підтримки роботи Міжнародного кримінального суду.

Джерело: Кислиця в соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Кислиця навів фрагмент керівних рекомендацій щодо потенційних зустрічей між представниками секретаріату ООН та особами, щодо яких Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт – як у випадку з Путіним. Ці керівні вказівки затвердив попередник Гутерріша на посаді Пан Гі Мун.

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У цитованому уривку зазначається, що може статися так, що особи, щодо яких є ордер Міжнародного кримінального суду, будуть цілеспрямовано добиватися зустрічі з офіційними особами ООН для того, щоб продемонструвати свою зневагу до МКС та спробувати підірвати його авторитет.

"Угода щодо відносин між ООН і МКС вимагає, що ООН має утримуватися від будь-яких дій, які можуть перешкоджати діяльності Суду та його різних органів, включаючи прокурора, або підірвати авторитет їхніх рішень", – йдеться у фрагменті.

«Може статися так, що особи, щодо яких МКС видав ордер на арешт, цілеспрямовано добиватимуться зустрічі з офіційними особами ООН для того, щоб продемонструвати свою зневагу до МКС та спробувати підірвати його авторитет… Від ООН вимагається утримуватися від будь-яких дій, які… pic.twitter.com/VIgsLv5KEy РЕКЛАМА: October 26, 2024

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