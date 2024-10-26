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Зустріч Гутерріша з Путіним суперечить лінії ООН щодо підтримки МКС – постпред України

Марія Ємець, Катерина ТищенкоСубота, 26 жовтня 2024, 17:23
Зустріч Гутерріша з Путіним суперечить лінії ООН щодо підтримки МКС – постпред України
Гутерріш і Путін у Казані 24 жовтня 2024 року, фото Getty Images

Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що візит генсека організації Антоніу Гутерріша до РФ та зустріч з російським правителем Володимиром Путіним суперечать лінії ООН щодо підтримки роботи Міжнародного кримінального суду. 

Джерело: Кислиця в соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Кислиця навів фрагмент керівних рекомендацій щодо потенційних зустрічей між представниками секретаріату ООН та особами, щодо яких Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт – як у випадку з Путіним. Ці керівні вказівки затвердив попередник Гутерріша на посаді Пан Гі Мун. 

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У цитованому уривку зазначається, що може статися так, що особи, щодо яких є ордер Міжнародного кримінального суду, будуть цілеспрямовано добиватися зустрічі з офіційними особами ООН для того, щоб продемонструвати свою зневагу до МКС та спробувати підірвати його авторитет.

"Угода щодо відносин між ООН і МКС вимагає, що ООН має утримуватися від будь-яких дій, які можуть перешкоджати діяльності Суду та його різних органів, включаючи прокурора, або підірвати авторитет їхніх рішень", – йдеться у фрагменті. 

Передісторія:

  • Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш цього тижня поїхав до російської Казані на саміт БРІКС і зустрічався там з правителем Росії Володимиром Путіним.
  • В МЗС України дорікнули йому за цей крок, нагадавши, що генсек не захотів брати участі у першому Саміті миру у Швейцарії. 
  • Гутерріш після поїздки заявив, що під час візиту закликав до справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, а на зустрічі з Путіним наголошував, що російське вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права, та закликав гарантувати безпеку судноплавства у Чорному морі задля глобальної продовольчої безпеки. 
  • За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський не погодився на візит генсека ООН до Києва через його поїздку до Росії.

ООНПутін
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