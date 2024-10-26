Встреча Гутерриша с Путиным противоречит линии ООН по поддержке МУС – постпред Украины

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что визит генсека организации Антониу Гутерриша в РФ и встреча с российским правителем Владимиром Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда.

Источник: Кислица в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: Кислица привел фрагмент руководящих рекомендаций относительно потенциальных встреч между представителями секретариата ООН и лицами, в отношении которых Международный уголовный суд выдал ордер на арест – как в случае с правителем России Владимиром Путиным. Эти руководящие указания утвердил предшественник Гутерриша на посту Пан Ги Мун.

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В цитируемом отрывке отмечается, что может случиться так, что лица, в отношении которых есть ордер Международного уголовного суда, будут целенаправленно добиваться встречи с официальными лицами ООН для того, чтобы продемонстрировать свое пренебрежение к МУС и попытаться подорвать его авторитет.

"Соглашение об отношениях между ООН и МУС требует, что ООН должна воздерживаться от любых действий, которые могут препятствовать деятельности Суда и его различных органов, включая прокурора, или подорвать авторитет их решений", – говорится во фрагменте.

«Може статися так, що особи, щодо яких МКС видав ордер на арешт, цілеспрямовано добиватимуться зустрічі з офіційними особами ООН для того, щоб продемонструвати свою зневагу до МКС та спробувати підірвати його авторитет… Від ООН вимагається утримуватися від будь-яких дій, які… pic.twitter.com/VIgsLv5KEy РЕКЛАМА: October 26, 2024

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