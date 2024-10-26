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Встреча Гутерриша с Путиным противоречит линии ООН по поддержке МУС – постпред Украины

Мария Емец, Катерина ТищенкоСуббота, 26 октября 2024, 17:23
Встреча Гутерриша с Путиным противоречит линии ООН по поддержке МУС – постпред Украины
Гутерриш и Путин в Казани 24 октября 2024 года, фото Getty Images

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что визит генсека организации Антониу Гутерриша в РФ и встреча с российским правителем Владимиром Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда.

Источник: Кислица в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: Кислица привел фрагмент руководящих рекомендаций относительно потенциальных встреч между представителями секретариата ООН и лицами, в отношении которых Международный уголовный суд выдал ордер на арест – как в случае с правителем России Владимиром Путиным. Эти руководящие указания утвердил предшественник Гутерриша на посту Пан Ги Мун.

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В цитируемом отрывке отмечается, что может случиться так, что лица, в отношении которых есть ордер Международного уголовного суда, будут целенаправленно добиваться встречи с официальными лицами ООН для того, чтобы продемонстрировать свое пренебрежение к МУС и попытаться подорвать его авторитет.

"Соглашение об отношениях между ООН и МУС требует, что ООН должна воздерживаться от любых действий, которые могут препятствовать деятельности Суда и его различных органов, включая прокурора, или подорвать авторитет их решений", – говорится во фрагменте.

Предыстория:

  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на этой неделе поехал в российскую Казань на саммит БРИКС и встречался там с правителем России Владимиром Путиным.
  • В МИД Украины упрекнули его за этот шаг, напомнив, что генсек не захотел участвовать в первом Саммите мира в Швейцарии.
  • Гутерриш после поездки заявил, что во время визита призвал к справедливому миру в Украине в соответствии с Уставом ООН, а на встрече с Путиным отмечал, что российское вторжение в Украину является нарушением международного права, и призвал гарантировать безопасность судоходства в Черном море для глобальной продовольственной безопасности.
  • По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский не согласился на визит генсека ООН в Киев из-за его поездки в Россию.

ООНПутин
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