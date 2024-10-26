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Зеленський підписав закон про дозвіл іноземцям служити на офіцерських посадах

Катерина ТищенкоСубота, 26 жовтня 2024, 18:31
Зеленський підписав закон про дозвіл іноземцям служити на офіцерських посадах
Володимир Зеленсьий і військові, ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський підписав закон про дозвіл іноземцям та особам без громадянства проходити службу у Збройних силах України за контрактом на офіцерських посадах.

Джерело: картка законопроєкту №12023 на сайті парламенту

Деталі: Зазначається, що 25 жовтня закон повернуто з підписом від президента.

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Що передувало: Верховна Рада прийняла законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України" в цілому 10 жовтня.

Раніше іноземці могли служити лише на рядових та сержантських посадах.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що необхідність удосконалення законодавства виникла у зв’язку із складною оперативною обстановкою, що склалася на лінії бойового зіткнення та потребує значного збільшення чисельності бойового складу ЗСУ та інших військових формувань.

ЗеленськийЗбройні силиВерховна Рада
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