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Зеленский подписал закон о разрешении иностранцам служить на офицерских должностях

Катерина ТищенкоСуббота, 26 октября 2024, 18:31
Зеленский подписал закон о разрешении иностранцам служить на офицерских должностях
Владимир Зеленсьий и военные, иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский подписал закон о разрешении иностранцам и лицам без гражданства проходить службу в Вооруженных силах Украины по контракту на офицерских должностях.

Источник: карточка законопроекта №12023 на сайте парламента

Детали: Отмечается, что 25 октября закон возвращен с подписью от президента.

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Что предшествовало: Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины" в целом 10 октября.

Ранее иностранцы могли служить только на рядовых и сержантских должностях.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость усовершенствования законодательства возникла в связи со сложной оперативной обстановкой, сложившейся на линии боевого соприкосновения и требующей значительного увеличения численности боевого состава ВСУ и других военных формирований.

ЗеленскийВооруженные силыВерховная Рада
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