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У Києві працює ППО

Катерина ТищенкоСубота, 26 жовтня 2024, 23:15
У Києві працює ППО
ілюстративне фото Getty Images

У Києві та області в суботу ввечері працює протиповітряна оборона по ворожих ударних безпілотниках.

Джерело: КМВА, Київська обласна військова адміністрація

Деталі: Близько 23 години в столиці оголосили повітряну тривогу через ударні БпЛА.

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О 23:14 Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

Київська обласна військова адміністрація також повідомила, що у повітряному просторі області зафіксовано БпЛА, сили ППО працюють по цілях.

Що передувало: У суботу ввечері російські війська атакують Україну ударними дронами з північного напрямку.

КиївППО
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