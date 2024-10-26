У Києві працює ППО

У Києві та області в суботу ввечері працює протиповітряна оборона по ворожих ударних безпілотниках.

Джерело: КМВА, Київська обласна військова адміністрація

Деталі: Близько 23 години в столиці оголосили повітряну тривогу через ударні БпЛА.

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О 23:14 Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

Київська обласна військова адміністрація також повідомила, що у повітряному просторі області зафіксовано БпЛА, сили ППО працюють по цілях.

Що передувало: У суботу ввечері російські війська атакують Україну ударними дронами з північного напрямку.