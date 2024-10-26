В Киеве работает ПВО

В Киеве и области в субботу вечером работает противовоздушная оборона по вражеским ударным беспилотникам.

Источник: КГВА, Киевская областная военная администрация

Детали: Около 23 часов в столице объявили воздушную тревогу из-за ударных БпЛА.

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В 23:14 Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО.

Киевская областная военная администрация также сообщила, что в воздушном пространстве области зафиксированы БпЛА, силы ПВО работают по целям.

Что предшествовало: В субботу вечером российские войска атакуют Украину ударными дронами с северного направления.