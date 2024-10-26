В Киеве работает ПВО
Суббота, 26 октября 2024, 23:15
В Киеве и области в субботу вечером работает противовоздушная оборона по вражеским ударным беспилотникам.
Источник: КГВА, Киевская областная военная администрация
Детали: Около 23 часов в столице объявили воздушную тревогу из-за ударных БпЛА.
Реклама:
В 23:14 Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО.
Киевская областная военная администрация также сообщила, что в воздушном пространстве области зафиксированы БпЛА, силы ПВО работают по целям.
Что предшествовало: В субботу вечером российские войска атакуют Украину ударными дронами с северного направления.