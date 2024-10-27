На Донеччині росіяни за добу вбили двох і поранили 9 цивільних

У суботу 26 жовтня внаслідок ворожих обстрілів Донеччини загинули двоє цивільних, ще 9 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "За 26 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці і Миколаївці.

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Ще 9 людей в області за добу дістали поранення".

Деталі: Зокрема, у Костянтинівці один чоловік загинув, 3 дістали поранень. У Миколаївці загинула одна людина. У Кураховому й Костянтинополі росіяни поранили по 2 людей, у Торецьку й Сонцівці – по одній людині.