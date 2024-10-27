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В Донецкой области россияне за сутки убили двух и ранили 9 гражданских

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 октября 2024, 08:36
В Донецкой области россияне за сутки убили двух и ранили 9 гражданских
последствия обстрела Константиновки 26 октября, фото из Telegram Филашкина

В субботу 26 октября в результате вражеских обстрелов Донецкой области погибли двое гражданских, еще 9 получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "За 26 октября россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Константиновке и Николаевке.

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Еще 9 человек в области за сутки получили ранения".

Детали: В частности, в Константиновке один человек погиб, 3 получили ранения. В Николаевке погиб один человек. В Курахово и Константинополе россияне ранили по 2 человека, в Торецке и Сонцевке - по одному человеку.

Донецкая областьвойна
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