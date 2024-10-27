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На Сумщині через ворожі атаки постраждала людина, горіли будинки

Катерина ТищенкоНеділя, 27 жовтня 2024, 10:36
На Сумщині через ворожі атаки постраждала людина, горіли будинки
наслідки атаки на Сумщину в ніч на 27 жовтня, фото ДСНС

У Сумах внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждала людина, в Сумському та Шосткинському районах горіли будинки.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, ДСНС України

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Деталі: Станом на 8 годину ранку вночі та зранку росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 48 вибухів.

Зокрема, у Сумській громаді росіяни здійснили обстріл з використанням БпЛА (типу "Герань-2"), внаслідок чого травмовано одну людину.

Як повідомляє ДСНС, на Сумщині рятувальники тричі ліквідовували пожежі в житловому секторі, які спричинили ворожі удари.

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Вночі ворог завдав удари по двох населених пунктах у Сумському районі. Виникли пожежі в житловому секторі. Співробітники ДСНС локалізували загоряння, запобігши їх подальшому поширенню та ліквідували пожежі.

Цієї ж ночі рятувальники разом з працівниками добровільної пожежної команди приборкували загоряння оселі громадян в одному із населених пунктів Шосткинського району, яке спричинив ворожий обстріл.

Що передувало: В ніч на 27 жовтня ворог вдарив безпілотниками по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району Сумщини.

СумиСумська областьбезпілотникивійна
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