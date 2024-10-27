На Сумщині через ворожі атаки постраждала людина, горіли будинки
У Сумах внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждала людина, в Сумському та Шосткинському районах горіли будинки.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, ДСНС України
Деталі: Станом на 8 годину ранку вночі та зранку росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 48 вибухів.
Зокрема, у Сумській громаді росіяни здійснили обстріл з використанням БпЛА (типу "Герань-2"), внаслідок чого травмовано одну людину.
Як повідомляє ДСНС, на Сумщині рятувальники тричі ліквідовували пожежі в житловому секторі, які спричинили ворожі удари.
Вночі ворог завдав удари по двох населених пунктах у Сумському районі. Виникли пожежі в житловому секторі. Співробітники ДСНС локалізували загоряння, запобігши їх подальшому поширенню та ліквідували пожежі.
Цієї ж ночі рятувальники разом з працівниками добровільної пожежної команди приборкували загоряння оселі громадян в одному із населених пунктів Шосткинського району, яке спричинив ворожий обстріл.
Що передувало: В ніч на 27 жовтня ворог вдарив безпілотниками по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району Сумщини.