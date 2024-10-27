На Сумщине из-за вражеских атак пострадал человек, горели дома

последствия атаки на Сумщину в ночь на 27 октября, фото ГСЧС

В Сумах в результате атаки вражеских беспилотников пострадал человек, в Сумском и Шосткинском районах горели дома.

Источник: Сумская областная военная администрация, ГСЧС Украины

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Детали: По состоянию на 8 часов утра ночью и утром россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 48 взрывов.

В частности, в Сумской общине россияне совершили обстрел с использованием БПЛА (типа "Герань-2"), в результате чего травмирован один человек.

Как сообщает ГСЧС, на Сумщине спасатели трижды ликвидировали пожары в жилом секторе, которые вызвали вражеские удары.

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Ночью враг нанес удары по двум населенным пунктам в Сумском районе. Возникли пожары в жилом секторе. Сотрудники ГСЧС локализовали возгорания, предотвратив их дальнейшее распространение и ликвидировали пожары.

Этой же ночью спасатели вместе с работниками добровольной пожарной команды укрощали возгорание дома граждан в одном из населенных пунктов Шосткинского района, которое вызвал вражеский обстрел.

Что предшествовало: В ночь на 27 октября враг ударил беспилотниками по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района Сумщины.