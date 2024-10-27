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WP: Россия может финансировать войну еще несколько лет, несмотря на перегрев экономики

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 октября 2024, 12:16
WP: Россия может финансировать войну еще несколько лет, несмотря на перегрев экономики
российские военные, фото Anadolu Agency via Getty Images

По данным американского издания The Washington Post, масштабные расходы России на войну против Украины перегревают экономику страны-агрессора, но она все еще имеет ресурсы для продолжения войны в течение нескольких лет.

Источник: The Washington Post

Детали: Издание отмечает, что значительные военные расходы, включая высокие выплаты военным-оккупантам, способствовали экономическому росту, а также высоким зарплатам и инфляции, поскольку компании вынуждены соответствовать зарплатам военным, чтобы привлечь работников.

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"По мнению экономистов, Россия может позволить себе финансировать войну против Украины еще несколько лет из-за огромных доходов от продажи нефти и неудачи западных санкций, в частности, ограничения цен на нефть, введенное странами "Большой семерки", которое не смогло уменьшить российские доходы от продажи нефти", - говорится в публикации.

Экономика перегревается частично из-за потребности российского правителя Владимира Путина ежемесячно заменять 20 тысяч военных, убитых или раненых на войне, согласно потерям, сообщенных Институтом изучения войны в июне. Российские губернаторы выплачивают баснословные бонусы за заключение контракта, чтобы привлечь военных, недавно Белгородская область побила рекорд с выплатой в 31 200 долларов (3 миллиона рублей – ред.).

Из-за этого в России происходит стремительный рост зарплат. Частные компании едва могут конкурировать с высокими военными зарплатами. Опрос, проведенный в этом месяце Российским союзом промышленников и предпринимателей, показал, что 82,8% фирм испытывают трудности с привлечением работников. Согласно данным Росстата, в июне уровень безработицы упал до 2,4 процента.

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Издание приводит пример объявления о работе упаковщика шоколадных батончиков Snickers с зарплатой 4100 долларов в месяц, тогда как в 2023 году средняя зарплата в стране составляла лишь 763 доллара.

Согласно данным Росстата, за первые шесть месяцев 2024 года реальная заработная плата в России выросла на 12,9% в годовом исчислении, хотя независимые аналитики поставили ее данные под сомнение. Быстрее всего выросли доходы беднейших работников, повысившись на 67%, сообщило независимое российское издание The Bell в марте.

Соратник Путина и один из крупнейших аграрных олигархов России Александр Ткачев недавно сетовал на высокие зарплаты молочников, которые когда-то получали малые зарплаты, а теперь требуют месячную зарплату в размере 1550 долларов.

Издание пишет, что в Сибири не хватает мужчин, чтобы управлять автобусами, маршруты закрыты, очереди большие или автобусы не приезжают, потому что водители в армии могут заработать вдвое больше. Глава небольшого сибирского города Новокузнецк Сергей Кузнецов предложил создать "женский батальон" водителей автобусов из-за нехватки кадров.

В прошлом Россия заполняла рабочие места с низким уровнем дохода среднеазиатскими мигрантами, но после теракта в торговом центре "Крокус Сити Холл" она депортировала десятки тысяч среднеазиатских трудовых мигрантов и запретила въезд еще части. По данным российских независимых СМИ, многие трудовые мигранты также были отправлены на войну.

Росcиявойнаэкономика
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