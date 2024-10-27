WP: Россия может финансировать войну еще несколько лет, несмотря на перегрев экономики

По данным американского издания The Washington Post, масштабные расходы России на войну против Украины перегревают экономику страны-агрессора, но она все еще имеет ресурсы для продолжения войны в течение нескольких лет.

Источник: The Washington Post

Детали: Издание отмечает, что значительные военные расходы, включая высокие выплаты военным-оккупантам, способствовали экономическому росту, а также высоким зарплатам и инфляции, поскольку компании вынуждены соответствовать зарплатам военным, чтобы привлечь работников.

Реклама:

"По мнению экономистов, Россия может позволить себе финансировать войну против Украины еще несколько лет из-за огромных доходов от продажи нефти и неудачи западных санкций, в частности, ограничения цен на нефть, введенное странами "Большой семерки", которое не смогло уменьшить российские доходы от продажи нефти", - говорится в публикации.

Экономика перегревается частично из-за потребности российского правителя Владимира Путина ежемесячно заменять 20 тысяч военных, убитых или раненых на войне, согласно потерям, сообщенных Институтом изучения войны в июне. Российские губернаторы выплачивают баснословные бонусы за заключение контракта, чтобы привлечь военных, недавно Белгородская область побила рекорд с выплатой в 31 200 долларов (3 миллиона рублей – ред.).

Из-за этого в России происходит стремительный рост зарплат. Частные компании едва могут конкурировать с высокими военными зарплатами. Опрос, проведенный в этом месяце Российским союзом промышленников и предпринимателей, показал, что 82,8% фирм испытывают трудности с привлечением работников. Согласно данным Росстата, в июне уровень безработицы упал до 2,4 процента.

РЕКЛАМА:

Издание приводит пример объявления о работе упаковщика шоколадных батончиков Snickers с зарплатой 4100 долларов в месяц, тогда как в 2023 году средняя зарплата в стране составляла лишь 763 доллара.

Согласно данным Росстата, за первые шесть месяцев 2024 года реальная заработная плата в России выросла на 12,9% в годовом исчислении, хотя независимые аналитики поставили ее данные под сомнение. Быстрее всего выросли доходы беднейших работников, повысившись на 67%, сообщило независимое российское издание The Bell в марте.

Соратник Путина и один из крупнейших аграрных олигархов России Александр Ткачев недавно сетовал на высокие зарплаты молочников, которые когда-то получали малые зарплаты, а теперь требуют месячную зарплату в размере 1550 долларов.

Издание пишет, что в Сибири не хватает мужчин, чтобы управлять автобусами, маршруты закрыты, очереди большие или автобусы не приезжают, потому что водители в армии могут заработать вдвое больше. Глава небольшого сибирского города Новокузнецк Сергей Кузнецов предложил создать "женский батальон" водителей автобусов из-за нехватки кадров.

В прошлом Россия заполняла рабочие места с низким уровнем дохода среднеазиатскими мигрантами, но после теракта в торговом центре "Крокус Сити Холл" она депортировала десятки тысяч среднеазиатских трудовых мигрантов и запретила въезд еще части. По данным российских независимых СМИ, многие трудовые мигранты также были отправлены на войну.