В Офісі президента ще шукають заміну Костіну: знайти "незашквареного" проблематично – джерела

В Офісі президента ще не визначились із наступником Андрія Костіна на посаді генерального прокурора, виконувати ці обов'язки в разі позитивного голосування парламентом за відставку Костіна буде його перший заступник Олексій Хоменко.

Джерело: високопоставлені співрозмовники у команді президента

Пряма мова джерела: "Костін давно просився на вихід. Він реально нічого не робив у тій прокуратурі. А після скандалу з прокурорами не зреагувати було неможливо. Зараз знайти кандидата на генпрокурора величезна проблема. Він має бути чистим і незашквареним, він має бути компетентним і, щоб ви розуміли, - мало хто б погодився зараз на цю посаду.

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Це ж лише суцільні проблеми, та ще й репутаційно тебе знищать. Тому мови про нових людей взагалі нема, немає кандидатів. Є розуміння, що поки що нікого не будуть виносити в зал Ради на голосування, а виконуватиме обовʼязки перший заступник".

Що передувало: 28 жовтня президент Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про надання згоди на звільнення главою держави Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

Костін заявив, що подає у відставку після засідання РНБО 22 жовтня. Цьому передувала низка викриття прокурорів в отриманні безпідставних пільг та інвалідності.