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В Офисе президента еще ищут замену Костину: найти "незашкваренного" проблематично – источники

Роман Кравец, Валентина РоманенкоПонедельник, 28 октября 2024, 12:18
В Офисе президента еще ищут замену Костину: найти незашкваренного проблематично – источники
Офис президента. иллюстративное фото из Facebook

В Офисе президента еще не определились с преемником Андрея Костина на посту генерального прокурора, выполнять эти обязанности в случае положительного голосования парламентом за отставку Костина будет его первый заместитель Алексей Хоменко.

Источник: высокопоставленные собеседники в команде президента

Прямая речь источника: "Костин давно просился на выход. Он реально ничего не делал в той прокуратуре. А после скандала с прокурорами не среагировать было невозможно. Сейчас найти кандидата на генпрокурора огромная проблема. Он должен быть чистым и незашкваренным, он должен быть компетентным, и чтобы вы понимали - мало кто бы согласился сейчас на эту должность.

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Это же только сплошные проблемы, да еще и репутационно тебя уничтожат. Поэтому речи о новых людях вообще нет, нет кандидатов. Есть понимание, что пока никого не будут выносить в зал Рады на голосование, а будет исполнять обязанности первый заместитель".

Что предшествовало: 28 октября президент Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о предоставлении согласия на увольнение главой государства Андрея Костина с должности генерального прокурора.

Костин заявил, что подает в отставку после заседания СНБО 22 октября. Этому предшествовал ряд разоблачений прокуроров в получении безосновательных льгот и инвалидности.

Офис генпрокурораЗеленский
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