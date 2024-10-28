Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Костіна

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про надання згоди на звільнення главою держави Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Як свідчить картка документа, подання зареєстровано 28 жовтня.

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Що передувало: Після засідання РНБО 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін заявив, що подає у відставку. Цьому передувала низка викриття прокурорів в отриманні безпідставних пільг та інвалідності.

Передісторія: