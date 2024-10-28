Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Костіна
Понеділок, 28 жовтня 2024, 11:47
Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про надання згоди на звільнення главою держави Андрія Костіна з посади генерального прокурора.
Джерело: сайт парламенту
Деталі: Як свідчить картка документа, подання зареєстровано 28 жовтня.
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Що передувало: Після засідання РНБО 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін заявив, що подає у відставку. Цьому передувала низка викриття прокурорів в отриманні безпідставних пільг та інвалідності.
Передісторія:
- 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
- Журналіст та головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов встановив, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у Тетяни Крупи.
- Сам Олійник підтвердив наявність інвалідності, але заперечив інформацію журналістів про те, що отримав її незаконним шляхом. Водночас пізніше він попросив звільнити його з посади.