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Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Костіна

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 жовтня 2024, 11:47
Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Костіна
Костін. фото ОГП

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про надання згоди на звільнення главою держави Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Як свідчить картка документа, подання зареєстровано 28 жовтня.

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Що передувало: Після засідання РНБО 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін заявив, що подає у відставку. Цьому передувала низка викриття прокурорів в отриманні безпідставних пільг та інвалідності.

Передісторія:

  • 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
  • Журналіст та головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов встановив, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у Тетяни Крупи.
  • Сам Олійник підтвердив наявність інвалідності, але заперечив інформацію журналістів про те, що отримав її незаконним шляхом. Водночас пізніше він попросив звільнити його з посади.

Костін АндрійОфіс генпрокурораЗеленськийвідставка
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