У Києві та області працювала ППО
Вівторок, 29 жовтня 2024, 04:28
У ніч на 29 жовтня у Київській області двічі працювала протиповітряна оборона. У Києві ППО також відбивала атаку дронів на місто.
Джерело: Київська ОВА у Telegram
Дослівно: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
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Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку".
Деталі: Влада також закликала дотримуватися інформаційної тиші, не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.
Доповнено: О 4:20 Київська ОВА вдруге повідомила про роботу ППО в області. Повітряна тривога оголошена також у самій столиці.
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О 4:30 начальник Київської МВА Сергій Попко повідомив про роботу ППО у місті та попросив перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо:
- Пізно ввечері 28 жовтня російські військові запустили ударні БпЛА по Україні.