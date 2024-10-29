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В Киеве и области работала ППО

Алена ИвашкивВторник, 29 октября 2024, 04:28
В Киеве и области работала ППО
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 29 октября в Киевской области дважды работала противовоздушная оборона. В Киеве ПВО также отражала атаку дронов на город.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

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Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности".

Детали: Власти также призвали соблюдать информационную тишину, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

Дополнено: В 4:20 Киевская ОВА второй раз сообщила о работе ПВО в области. Воздушная тревога объявлена также в самой столице.

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В 4:30 начальник Киевской МВА Сергей Попко сообщил о работе ПВО в городе и попросил находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Напомним:

ПВОКиевская область
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