Нічний удар Росії по Харкову: загинуло четверо людей, зруйновані будинки

У ніч на 29 жовтня о 3:00 окупанти вдарили по Основʼянському району Харкова, загинуло четверо людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Деталі: За словами Терехова, удар припав на приватний сектор: два будинки зруйновані, а близько 20 зазнали різних ступенів пошкоджень.

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Міський голова додав, що наразі ведуться роботи з розбору завалів, щоб виявити можливих постраждалих.

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