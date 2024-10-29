Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нічний удар Росії по Харкову: загинуло четверо людей, зруйновані будинки

Олена ІвашківВівторок, 29 жовтня 2024, 03:39
Нічний удар Росії по Харкову: загинуло четверо людей, зруйновані будинки
фото: ДСНС

У ніч на 29 жовтня о 3:00 окупанти вдарили по Основʼянському району Харкова, загинуло четверо людей. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Деталі: За словами Терехова, удар припав на приватний сектор: два будинки зруйновані, а близько 20 зазнали різних ступенів пошкоджень. 

Реклама:

Міський голова додав, що наразі ведуться роботи з розбору завалів, щоб виявити можливих постраждалих. 

Нагадаємо: 

Харківвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Взимку Україні загрожують до 20 годин без світла на добу: названо дві умови – Politico

відеоОчільниця МЗС Німеччини увосьме прибула до Києва

Ні Трамп, ні Гарріс не мають переконливої переваги у "хитких" штатах

Сили ППО збили 50 безпілотників у 9 областях України

Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США

КМВА: Сили оборони збили всі російські дрони, які вночі атакували Київ

Усі новини...
Росіяни атакували Кривий Ріг ракетою, є загиблий та поранені
Росіяни атакують Україну безпілотниками з півночі
ISW: Китай у Білорусі вивчає досвід війни з Україною
У Києві через атаку БПЛА постраждали люди, горів будинок та автомобілі
Останні новини
12:59
тенісРейтинг WTA. Світоліна і Стародубцева втратили позиції
12:37
Скільки ще часу українці готові терпіти війну? Результати опитування
12:24
Стало відомо, які міста першими запустять мережу 5G
12:11
фотоБілий дім та резиденцію Гарріс огородили металевими парканами на випадок заворушень
12:05
У 53-ій та 47-ій бригадах закликали військових повернутися на службу після СЗЧ
12:03
Жовтневий експорт України став найбільшим за 2024 рік: в Мінекономіки назвали причини
12:01
футболСуперник "Динамо" в Лізі Європи достроково виграв чемпіонство
11:33
Взимку Україні загрожують до 20 годин без світла на добу: названо дві умови – Politico
11:29
ФОТО"Наступає затишшя". Полярники показали рідкісне явище довкола "Вернадського"
11:27
відеоМиколаївські морпіхи розібрали на друзки російський десант на Курщині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: