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Ночной удар России по Харькову: погибли четыре человека, разрушены дома

Алена ИвашкивВторник, 29 октября 2024, 03:39
Ночной удар России по Харькову: погибли четыре человека, разрушены дома
фото: ГСЧС

В ночь на 29 октября в 3:00 оккупанты ударили по Основянскому району Харькова, погибли четыре человека.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Детали: По словам Терехова, удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 получили различные степени повреждений.

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Городской голова добавил, что сейчас ведутся работы по разбору завалов, чтобы выявить возможных пострадавших.

Напомним:

 

Харьковвойна
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