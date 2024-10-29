Ночной удар России по Харькову: погибли четыре человека, разрушены дома
Вторник, 29 октября 2024, 03:39
В ночь на 29 октября в 3:00 оккупанты ударили по Основянскому району Харькова, погибли четыре человека.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram
Детали: По словам Терехова, удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 получили различные степени повреждений.
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Городской голова добавил, что сейчас ведутся работы по разбору завалов, чтобы выявить возможных пострадавших.
Напомним:
- Российские войска вечером 28 октября атаковали центр Харькова управляемыми авиационными бомбами. На месте прилета возник пожар, повреждено здание Госпрома и медучреждение, пока известно о 9 пострадавших.