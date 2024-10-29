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СБУ затримала волонтера ООН, який шпигував на Покровському напрямку

Олена ІвашківВівторок, 29 жовтня 2024, 06:34
СБУ затримала волонтера ООН, який шпигував на Покровському напрямку
фото: СБУ

Служба безпеки затримала на Донеччині агента ФСБ - ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Джерело: СБУ

Деталі: Прикриваючись волонтерською діяльністю, зрадник шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку, де наразі зафіксована найбільша концентрація ворожих атак.

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Завданням російського агента було виявити локації українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під райцентром.

 

За матеріалами справи, для пошуку координат фігурант об’їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Отримані дані він месенджером передавав своєму російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ, особу якого вже встановлено контррозвідкою Служби безпеки.

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Росіяни використовували інформацію від агента для планування нових атак на Покровськ з використанням керованих авіабомб та FPV-дронів.

Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності та затримали. Синхронно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для комунікації із співробітником ФСБ.

Дослівно: "На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна".

Нагадаємо:

СБУООНДонецька область
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