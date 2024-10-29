СБУ задержала волонтера ООН, который шпионил на Покровском направлении

Служба безопасности задержала в Донецкой области агента ФСБ - им оказался завербованный оккупантами 34-летний местный волонтер Всемирной продовольственной программы ООН.

Источник: СБУ

Детали: Прикрываясь волонтерской деятельностью, предатель шпионил за локациями Сил обороны на Покровском направлении, где сейчас зафиксирована наибольшая концентрация вражеских атак.

Реклама:

Задачей российского агента было выявить локации украинских пехотинцев и артиллерии, которые держат оборону под райцентром.

По материалам дела, для поиска координат фигурант объезжал райцентр и близлежащие населенные пункты под видом поставок гуманитарной помощи местным жителям.

Полученные данные он мессенджером передавал своему российскому куратору - кадровому сотруднику ФСБ, личность которого уже установлена контрразведкой Службы безопасности.

РЕКЛАМА:

Россияне использовали информацию от агента для планирования новых атак на Покровск с использованием управляемых авиабомб и FPV-дронов.

Контрразведчики СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали. Синхронно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для коммуникации с сотрудником ФСБ.

Напомним: