До 14 людей зросла кількість поранених через ракетний удар по Кривому Рогу
Кількість поранених через російський ракетний удар по Кривому Рогу у ніч на 29 жовтня зросла до 14, 10 з них госпіталізовані.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ДСНС
Пряма мова: "14 людей постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. 10 з них госпіталізовані. Один поранений – "важкий". Решта в стані середньої тяжкості. На жаль, через атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка".
Деталі: Повідомляється, що рятувальники загасили пожежу, яка виникла на місці атаки. Окупанти пошкодили 11 багатоквартирних будинків, клініку, школу, адмінбудівлю. Знищені 12 гаражів, ще 10 – понівечені. Зачепило газогін.
Також у ніч на 29 жовтня загарбники атакували Нікопольщину "Градом", артилерією та дронами-камікадзе. Влучили по Нікополю, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах. У результаті обстрілу пошкоджена інфраструктура, АЗС, приватний будинок, газогін. Люди вціліли.
Оновлено: О 8:20 Рятувальники повідомили про завершення аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару. За їхніми даними, внаслідок атаки загинула 1 людина, 14 травмовано. Також працівники ДСНС врятували 5 людей та ліквідували пожежу на площі 500 кв. м. Окупанти пошкодили понад 10 будинків та знищили 12 гаражів.
Передісторія:
- У ніч на 29 жовтня очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що російські війська атакували Кривий Ріг ракетою. Тоді було відомо про загиблого та 12 поранених.