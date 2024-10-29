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До 14 людей зросла кількість поранених через ракетний удар по Кривому Рогу 

Анастасія ПроцВівторок, 29 жовтня 2024, 07:43
До 14 людей зросла кількість поранених через ракетний удар по Кривому Рогу 
фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість поранених через російський ракетний удар по Кривому Рогу у ніч на 29 жовтня зросла до 14, 10 з них госпіталізовані.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ДСНС

Пряма мова: "14 людей постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. 10 з них госпіталізовані. Один поранений – "важкий". Решта в стані середньої тяжкості. На жаль, через атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка".

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фото: ДСНС

Деталі: Повідомляється, що рятувальники загасили пожежу, яка виникла на місці атаки. Окупанти пошкодили 11 багатоквартирних будинків, клініку, школу, адмінбудівлю. Знищені 12 гаражів, ще 10 – понівечені. Зачепило газогін.

Також у ніч на 29 жовтня загарбники атакували Нікопольщину "Градом", артилерією та дронами-камікадзе. Влучили по Нікополю, Покровській, Мирівській,  Червоногригорівській громадах. У результаті обстрілу пошкоджена інфраструктура, АЗС, приватний будинок, газогін. Люди вціліли.

 
фото: ДСНС

Оновлено: О 8:20 Рятувальники повідомили про завершення аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару. За їхніми даними, внаслідок атаки загинула 1 людина, 14 травмовано. Також працівники ДСНС врятували 5 людей та ліквідували пожежу на площі 500 кв. м. Окупанти пошкодили понад 10 будинків та знищили 12 гаражів. 

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Передісторія: 

Кривий Рігракетний удар
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