До 14 человек возросло количество раненых из-за ракетного удара по Кривому Рогу

Количество раненых из-за российского ракетного удара по Кривому Рогу в ночь на 29 октября возросло до 14, 10 из них госпитализированы.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ГСЧС

Прямая речь: "14 человек пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу. 10 из них госпитализированы. Один раненый - "тяжелый". Остальные в состоянии средней тяжести. К сожалению, из-за атаки оборвалась жизнь 39-летнего мужчины".

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фото: ГСЧС

Детали: Сообщается, что спасатели потушили пожар, который возник на месте атаки. Оккупанты повредили 11 многоквартирных домов, клинику, школу, админздание. Уничтожены 12 гаражей, еще 10 - изуродованы. Задело газопровод.

Также в ночь на 29 октября захватчики атаковали Никопольщину "Градом", артиллерией и дронами-камикадзе. Попали по Никополю, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской громадах. В результате обстрела повреждена инфраструктура, АЗС, частный дом, газопровод. Люди уцелели.

фото: ГСЧС

Обновлено: В 8:20 Спасатели сообщили о завершении аварийно-спасательных работ после ракетного удара. По их данным, в результате атаки погиб 1 человек, 14 травмированы. Также работники ГСЧС спасли 5 человек и ликвидировали пожар на площади 500 кв. м. Оккупанты повредили более 10 домов и уничтожили 12 гаражей.

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