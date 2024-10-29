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Кадиров заявив про атаку безпілотників на російський університет спецназу в Чечні

Анастасія ПроцВівторок, 29 жовтня 2024, 10:23
Кадиров заявив про атаку безпілотників на російський університет спецназу в Чечні
КАДИРОВ. ФОТО: RADIOKP.RU

Лідер Чечні Рамзан Кадиров 29 жовтня заявив про атаку безпілотників на російський університет спецназу в місті Гудермес Чеченської Республіки.

Джерело: правитель Чечні Рамзан Кадиров в Telegram

Деталі: За його словами, о 6:30 ранку в Гудермесі внаслідок нібито атаки безпілотників загорівся дах порожньої будівлі на території російського університету спецназу. 

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Кадиров зазначив, що жертв і постраждалих немає, пожежу ліквідували.

 
фото з телеграм-каналів

Пряма мова: "Слідчі органи зайнялися розслідуванням події та встановленням причетних до злочину осіб. Діяльність РУС не припинено, всі служби працюють у штатному режимі".

Передісторія:

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ЧечняКадировбезпілотники
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