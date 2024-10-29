Кадиров заявив про атаку безпілотників на російський університет спецназу в Чечні
Вівторок, 29 жовтня 2024, 10:23
Лідер Чечні Рамзан Кадиров 29 жовтня заявив про атаку безпілотників на російський університет спецназу в місті Гудермес Чеченської Республіки.
Джерело: правитель Чечні Рамзан Кадиров в Telegram
Деталі: За його словами, о 6:30 ранку в Гудермесі внаслідок нібито атаки безпілотників загорівся дах порожньої будівлі на території російського університету спецназу.
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Кадиров зазначив, що жертв і постраждалих немає, пожежу ліквідували.
Пряма мова: "Слідчі органи зайнялися розслідуванням події та встановленням причетних до злочину осіб. Діяльність РУС не припинено, всі служби працюють у штатному режимі".
Передісторія:
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