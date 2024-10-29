Кадыров заявил об атаке беспилотников на российский университет спецназа в Чечне
Вторник, 29 октября 2024, 10:23
Лидер Чечни Рамзан Кадыров 29 октября заявил об атаке беспилотников на российский университет спецназа в городе Гудермес Чеченской Республики.
Источник: правитель Чечни Рамзан Кадыров в Telegram
Детали: По его словам, в 6:30 утра в Гудермесе в результате якобы атаки беспилотников загорелась крыша пустого здания на территории российского университета спецназа.
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Кадыров отметил, что жертв и пострадавших нет, пожар ликвидировали.
Прямая речь: "Следственные органы занялись расследованием происшествия и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме".
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