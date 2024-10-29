Помер нардеп від партії "Голос" Олег Макаров

Помер народний депутат України дев’ятого скликання від партії "Голос" Олег Макаров, йому було 59 років.

Джерело: Верховна Рада, нардеп Ярослав Железняк

Дослівно ВР: "Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова – народного депутата України дев’ятого скликання".

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Деталі: Макаров працював секретарем комітету Верховної Ради з правової політики, правником, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України". Депутату було 59 років, причина його смерті не повідомляється.

За даними УП, останні місяці він тяжко хворів.

Смерть народного депутата прокоментував його колега по фракції Ярослав Железняк.

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Пряма мова Железняка: "Олег Анатолійович, ти був наймудрішим з нас. Дякую за твої поради і постійну допомогу. Нам всім буде дуже тебе не вистачати".

Довідково: Олег Макаров народився 24 липня 1965 року в Києві. З 1992 року працював керуючим партнером юридичної фірми. У 2007 році обійняв посаду заступника голови Дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та став членом правління громадської організації "Асоціація правників України".

З 2015 року – член Етичної комісії цієї організації. У жовтні цього ж року став депутатом Київської міської ради 8 скликання. Балотувався за округом №21 (Дарницький район) від партії "Об’єднання "Самопоміч". Був заступником голови фракції, потім увійшов до депутатської групи "Київська команда" Сергія Гусовського.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Голос" номером 6 у списку як безпартійний.

У червні 2020 поставив свій підпис під постановою про звільнення Арсена Авакова з посту міністра внутрішніх справ.

За даними руху "Чесно" , Олег Макаров увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання. Він пропустив 41% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.